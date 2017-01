Las órdenes de Cristina a Parrilli: "Usá internet, pelotudo"

Oscar Parrilli , extitular de la Agencia Federal de Inteligencia. Una vez que termine la feria judicial, Cristina Fernández de Kirchner podría sumar una nueva investigación en su contra . Esta sería en virtud de conversaciones telefónicas que mantuvo con, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia.

Estas escuchas están en poder de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial que depende de la Corte Suprema. Y fueron halladas luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara intervenir el teléfono de Parrilli, por una causa en la que Ibar Pérez Corradi lo acusa de encubrimientoo.

Según Infobae , que accedió a parte de la transcripción, el tema más sobresaliente de las charlas entre ambos fue Antonio Stiuso. El 11 de julio de 2016 a las 9.52, hablaron sobre una entrevista de La Nación a Stiuso donde el exespía afirma que Cristina es "una mujer loca" que "ya no tiene poder".

En el diálogo, Fernández de Kirchner habló de "causas que le armamos" a Stiuso.

El fragmento de la conversación en cuestión :

CFK: – Hola

OP: – ¿Quién habla?

CFK: – Yo

OP: – ¿Quién es yo?

CFK: – Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos…No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?

OP: – No, todavía no me llegaron.

CFK: – Usá internet, pelotudo.

Del cruce de llamadas entre los exdirigentes, también surge la advertencia de Parrilli donde resalta que Cristina tiene el teléfono "chupado", dando claras señas de que los contactos con el espionaje siguen vigente.

Es por esto que el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó este viernes una denuncia que imputa a la ex Presidente de delitos de "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" y "falsa denuncia", contemplados en los artículos 245 y 248 del Código Penal.

Fuente: Perfil