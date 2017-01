Trump juró como el presidente 45º de Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario saliente, Barack Obama, llegaron al Capitolio, donde el presidente entrante prestó juramento ante un juez, en la ceremonia principal de los actos oficiales de traspaso de mando, que comenzó a las 11.30 (las 13.30 de Argentina).



Una caravana de autos blindados esperaba fuera de la Casa Blanca a los mandatarios saliente y entrante, Obama y Trump, quienes salieron precedidos de sus respectivas esposas, Michelle y Melania, y de los vicepresidentes saliente y entrante, Joe Biden y Mike Pence.



Poco antes de que la caravana abandone la residencia oficial, la rival de Trump en las elecciones, Hillary Clinton, llegó al Congreso junto a su marido, el ex presidente Bill Clinton, para participar junto a otros ex mandatarios de la ceremonia de traspaso de mando, según imágenes televisadas por la cadena de noticias CNN.



"Estoy aquí hoy para honrar a nuestra democracia y sus valores perdurables. Nunca dejaré de creer en nuestro país y su futuro", escribió en Twitter la ex candidata del partido demócrata.



Según el protocolo, primero juró el vicepresidente.



El magnate que sorprendió al país y al mundo asume como presidente de un Estados Unidos claramente dividido, prometió este jueves que su administración servirá para "unificar" al país y promover el progreso de los "olvidados".



"Vamos a unificar nuestro país", dijo este jueves Trump en un corto e improvisado discurso ante el Memorial Lincoln, en Washington y delante de miles de seguidores.



Prometió que él y su equipo harán "cosas que no han sido hechas en nuestro país por muchas, muchas décadas. Las cosas van a cambiar".



Trump recordó: “Durante la campaña electoral, hice un llamado a los hombres olvidados y las mujeres olvidadas. Bueno, ya no están más en el olvido, les aseguro".



De acuerdo con Trump, el "movimiento" que terminó por conducirlo a la Casa Blanca es mucho más grande que él mismo. "Yo soy apenas el mensajero", dijo.



Para el presidente electo, es "un movimiento como nunca antes se había visto en ninguna parte del mundo. Nunca hubo un movimiento igual. Es algo muy, muy especial".



Trump habló a la multitud frente al monumento a Abraham Lincoln después de un espectáculo musical, y, tras su discurso, hubo un impresionante despliegue pirotécnico.

Fuente: Cadena3