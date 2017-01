UN VERDADERO CAMALEÓN

Sin ponerse colorado, Omar Perotti cuestionó al gobierno provincial por la falta de obras para prevenir inundaciones olvidándose que el fue parte de todos los Gobiernos nacionales y provinciales que nunca hicieron nada .

Quien estuvo con Menem,Duhalde,privatizó el Banco Santa Fe de la mano de Obeid y fundamentalmente fue un soldado incondicional de los Kirchner , hoy se da el gusto de criticar a los otros gobiernos por no hacer obras. Un camaleón de la política, un acomodaticio de los gobiernos, en síntesis un verdadero....

LAS DECLARACIONES DE "DON OMAR"

El senador Perotti destacó que "el gobierno de la provincia tiene una responsabilidad enorme, a partir del gobierno de Binner y Bonfatti desapareció el ministerio de Asuntos Hídricos en al provincia de Santa Fe, no hubo obras, no hubo equipamiento, no hubo planificación" y agregó que "no se puede ocultar más la ausencia total de estado".



"Esto se arregla con recursos, con recursos nacionales y recursos provinciales" dijo Perotti y recordó que "la Nación no dudó en socorrer al sector petrolero cuando estaba en crisis, bueno, el sector lechero está en crisis profundamente de igual o más dimensión que la de los petroleros"



"El presupuesto provincial siempre tuvo estas obras, siempre estuvo subejecutado, siempre tuvo otras prioridades" fustigó el legislador nacional. "el Socialismo no asume sus errores y se los adjudica a los demas. Le echo la culpa a Reutemann y a Obeid, ya hora le echa la culpa a los cordobeses, a los productores de soja, al gobierno nacional. Nunca son responsables. Se cae la careta con la mentira de la planificación, se cae la careta con la mentira de los nodos, de la mentira de los equipos".



El ex intendente de Rafaela recordó que cuando "yo era intendente en el 2007 se produjo una lluvia de características similares a ésta,, se nos inundaron varios barrios en Rafaela, la gente cortó la ruta, por la cantidad de agua que entraba por la zona de los campos. Pero sabe que, se hicieron obras. Con esta lluvia, rafaela no se inundó".



"Siento una sensación tristeza por lo que vuelve a vivir la gente de Santa Fe" expresó en dialogo con LT8 de Rosario. "Nosotros, lo primero que hicimos, ni bien se desata el proceso, es presentar un proyecto nacional para darle fondos a la estructura nacional y fundamentalmente al ministerio de agroindustria con un fondo de asistencia y reconstrucción para los damnificados" aseguró Perotti. El proyecto tiene aspectos, una "de asistencia fundamentalmente para la vuelta a casa" y otra "de reconstrucción para asistir a las estructuras productivas" detallo el senador nacional.

ARGENTINA, QUE PAÍS GENEROSO, PEROTTI DANDO CLASES DE MORAL Y POLÍTICA.