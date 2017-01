El Yolocausto expone la burla a una de las tragedias más grandes de la humanidad

¿Cómo podrían faltarte el respeto a las más de 15 millones de personas que murieron o sobrevivieron en campos de concentración, guetos y otros tantos lugares de detención que se expandieron por toda Europa, durante la Segunda Guerra Mundial? Fácil. Basta con fotografiarse en posturas burlescas e incluso obscenas , como lo hacen miles de turistas diariamente.

Para que el Holocausto no caiga en el olvido, hay cientos de monumentos y museos que recopilan parte de los años más oscuros y difíciles de Alemania. Pero hay a quienes esto no les importa, o no se preocupan lo demasiado para interiorizarse más en el tema, y toman esta parada como un lugar más de visita y donde hacerse una foto. Se olvidan el por qué y para quién están levantados estos monumentos; para recordar a las víctimas. Víctimas que en su mayoría son judíos, pero también hay personas que fueron integrantes de grupos perseguidos por el nazismo; como gitanos y homosexuales. Asi como ciudadanos de zonas de Polonia, países bálticos o la URSS.

Es por ello, que el artista judío Shahak Shapira está tratando de enviar un mensaje a las miles de personas que se fotografían en el monumento de Peter Eisenman en Berlín. Shapira recolecta las fotos de los turistas y los reubica en imágenes reales del Holocausto; para que se visualicen a sí mismos en los horrorosos acontecimientos históricos. Busca solo una cosa: hacerlos pensar .

El joven vive en Berlín hace 14 años. Y se presenta en su Twitter como amante del hummus, del Death Metal y de Markus Söder, y agrega en tono de broma que tiene “un pene de tamaño medio”. Pese a la gran ironía presentado en su último trabajo, al que tituló “Yolocausto” uniendo las iniciales de la frase You Only Live Once -solo se vive una vez- , la historia de su familia está directamente relacionada con la tragedia del Holocausto. Su abuelo sobrevivió a los campos de exterminio .