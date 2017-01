El emotivo saludo de María del Cerro a su hermano, en el día de su cumpleaños

Tras el paso de Agustín por "Bailando 2016", Mery se había mostrado conmovida por las repercusiones: "La verdad es que fue un momento muy lindo el que pasé con él este año y es algo que no voy a olvidar nunca. Es un regalo que no me lo voy a olvidar nunca. Gracias, Marcelo porque en tu programa pasaron cosas increíbles y fue maravilloso compartir ese momento con él", había dicho en "Este es el show", en noviembre último.