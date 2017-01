Ernesto Sanz se reunió con Mauricio Macri luego de apoyar la designación de Javier González Fraga en el Banco Nación

La figura del ex senador nacional y ex presidente de la UCR viene en crecimiento en los últimos meses, sobre todo en el área de Economía. Es más, tuvo injerencia en la designación de Nicolás Dujovne, ex asesor en el bloque radical del Senado, como flamante ministro de Hacienda.

La cada vez más injerencia de Sanz dentro del Gabiente se enmarca, además, en la estrategia interna del radicalismo de cara al año electoral y al encuentro nacional que tendrá lugar a fines de febrero en la ciudad cordobesa de Villa Giardino. También, en la necesidad del PRO en fortalecer los acuerdos con el partido aliado dentro del frente Cambiemos.

Fuente: Infobae