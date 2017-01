HOLLYWOOD LOVE! Las fotos de Vitto Saravia y Chris Pine en Punta del Este

Se conocieron por un amigo en común que Vitto Saravia (30) tiene en Nueva York. Estamos hablando del crush internacional del verano que une a la bella uruguaya con Chris Pine, la estrella de Star Trek.

"Chris es divino, no tengo mucho más para decir. Estoy muy contenta de que hayan conocido Punta del Este de mi mano y quedaron encantados. Tenemos un amigo en común de Nueva York que también estaba acá y por eso la conexión", nos contó la it girl desde Uruguay.

Pero recién ahora aparecieron las fotos que confirman el romance... Los paparazzi de revista Caras los descubrieron en dos oportunidades, una caminando por José Ignacio y la otra, disfrutando de un día de playa espectacular, donde Vitto enseñó algunas poses de yoga al actor que, de paso, pudo admirar el lomazo de la modelo.

"Chris está acostumbrado a los fotógrafos y me preguntó cómo era la relación de los famosos con la prensa. Se dio cuenta de que acá no es como en Estados Unidos, que son más respetuosos y más descontracturados", contó Victoria en la publicación y, además dijo: "Cuando lo conocí no sabía quién era, para mi era un amigo de mis amigos, no un actor famoso. Tuvimos buena onda desde el principio. Mi plan perfecto sería pasar la vida entre Nueva York, Los Angeles y Punta del Este en verano. Después en Febrero vuelvo a Nueva York y veré qué me depara el destino. Claro que sería un sueño poder trabajar con él si se diera la oportunidad. Mientras tanto, disfruto".