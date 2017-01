Por las inundaciones hay problemas en el Gobierno de Lifschitz

A última hora del martes se supo que el gobernador Miguel Lifschitz había tomado la primera decisión política como consecuencia de las severas inundaciones que azotan la provincia: pidió la renuncia del Secretario de Recursos Hídricos, Roberto Jorge Porta.

Las consecuencias tuvieron repercusiones políticas (ver aparte), dado que el desplazado era radical, vinculado al "Grupo Universidad" que lideran Mario Barletta y José Corral y había sido funcionario municipal de ambas gestiones en Santa Fe ciudad. Si bien había rumores que indicaban que se iría a finales de enero (tenía una mala relación con su superior, el Ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay), las inundaciones precipitaron su salida.

Su desvinculación se dio, además, luego que el Ministro de Agroindustria, Ricardo Burllayle, indicara en Rafaela que no se habían solicitado financiamientos para obras hídricas a la Nación, tal cual como lo publicara LA OPINION. Esto, además, fue ratificado por el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, quien indicó que en Córdoba están ejecutando once intervenciones por más de 200 millones de pesos.



PORTA CONTRAATACA

Porta salió a defender su gestión y disparó contra su superior: "Si me escuchaban en su momento, tal vez se hubiese disminuido el impacto de la catástrofe hídrica", declaró y sentenció que se enteró de su renuncia a través de los medios.

Sobre las obras que realizó Córdoba, Porta indicó: "Nosotros nos opusimos a que el comité interjurisdiccional (integrado por Santa Fe, Córdoba y Nación) apruebe la realización de tres canales que hoy están terminados y que sabíamos que iban a impactar muy fuerte en nuestros campos. Pero el ministro Garibay firmó un acta que lo aprobaba. El 5 de octubre le pedimos al ministro que se informara a los municipios, comunas, senadores y diputados sobre canales que estaba realizando Córdoba (no aprobados por el comité interjurisdiccional). También, pedimos que el Gobierno de Santa Fe denuncie esta situación ante la Nación e intime a Córdoba a que paralice las obras y no arranque ninguna nueva", insistió Porta y lamentó que, al parecer, esta información no llegó al Gobernador.

Desmintió a la Nación, diciendo que también en octubre pasado pidieron financiar obras en los arroyos Ludueña y San Lorenzo, por más de 1.500 millones de pesos. Y sentenció que su exdependencia no tenía recursos: "Tuvimos que luchar mucho porque el equipo es muy viejo. Pero a partir de ahí, en marzo nosotros le planteamos al ministro Garibay, y se lo volvimos a reclamar un tiempo después, la necesidad de reforzar la secretaría con más personas, técnicos, equipamiento y movilidad. La última compra de equipos se hizo en la época de Obeid, por lo cual ustedes saben que están obsoletos y se rompen a cada rato. Nunca tuvimos respuesta y ese expediente está archivado", sostuvo.

Pablo Farías, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, justificó en la mañana de ayer la decisión del Gobernador y dijo: "tomo todo lo que dice Porta hoy con pinzas".

El ministro santafesino señaló que la decisión de desplazar al responsable de Recursos Hídricos provincial obedece "a la necesidad de cumplir con una serie de compromisos que se han ratificado con productores estos días en diversas reuniones en las que el mismo Gobernador participó". "(Esas decisiones) necesitan una impronta distinta, una acción más rápida. Y por eso la decisión del Gobernador que tomó ayer de hacer cambio en el área del Recursos Hídricos de la provincia", explicó Farías.



CON NACION EN EL SUR

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y su par nacional de Defensa, Julio Martínez, recorrieron ayer miércoles, diferentes localidades del sur provincial, entre ellas Villa Constitución, donde reafirmaron el compromiso y la voluntad de “trabajar en equipo” para asistir a los vecinos damnificados por el temporal.

Fuente: La Opinión