Bella Hadid, herida por el romance entre The Weeknd y Selena Gomez

El romance entre The Weeknd y Selena Gomez está en pleno auge y ya tiene sus coletazos. Lo modelo Bella Hadid , ex pareja del cantante, está un tanto triste por esta nueva relación, si bien ella fue quien decidió distanciarse de él. "La separación de Bella y Abel no fue dramática, pero ella se siente herida porque su ex comenzó muy rápido una relación con Selena", dijo a la revista People una persona cercana a la joven de 20 años.

Un día después de la publicación de las fotografías que confirmaban el affaire entre The Weeknd y la cantante, la hermana de Bella, Gigi, dejó de seguir a Selena en su cuenta de Instagram. No obstante, y según indican varias fuentes, la joven y Hadid nunca fueron amigas, por lo que no se puede hablar de traición.

La foto de la discordia, el beso entre Selena y The Weeknd.

"Siempre han tenido una relación amigable, pero no son las mejores amigas. Selena conoce a Bella a través de Taylor Swift y su equipo, pero nunca han sido íntimas", dijo un amigo de Gomez.

Según esta fuente, Gomez y The Weeknd se conocieron hace un tiempo y se acercaron, primero, gracias a la música. Mientras hay quienes aún creen que es sólo una estrategia publicitaria de ambos, los protagonistas de este romance viven sus días a pleno sin importarle el qué dirán.