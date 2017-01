Angelici le abre la puerta al arquero de la Selección

La lesión de Guillermo Sara en la previa del Superclásico que luego Boca le ganaría a River, dejó al club con un hueco en una zona sensible de la cancha. Axel Werner se hizo cargo del arco, pero desde ese mismo momento Guillermo Barros Schelotto solicitó un reemplazante con mayor trayectoria. Como las negociaciones por Mariano Andújar no llegaron a buen puerto, se reflotó un candidato muy tentador: Sergio Romero.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, admitió que el arquero del seleccionado argentino y del Manchester United fue el primero que pidió el Mellizo y dejó la puerta abierta para retomar los contactos

"Romero fue el primero que quiso Guillermo. Es arquero de Selección. En su momento no quería volver al país, no se si cambia que Bauza diga que necesita ser titular", dijo el dirigente en declaraciones a AM 630.

"Nosotros hicimos una oferta por Andujar y el tema esta caído y estamos buscando otras alternativas. Boca hace propuestas serias. Si los equipos no quieren transferir jugadores no podemos hacer nada", agregó Angelici.

En las últimas horas, el entrenador de la Selección, Edgardo Bauza, advirtió que pretende que Romero tenga continuidad en su club, algo que no logró en el United, por lo que podría activarse la posibilidad de buscar un nuevo destino.

Por otra parte, Angelici se refirió al caso de Walter Montoya, el volante de Rosario Central que también está en la mira de River. Angelici dijo que "Boca lo quiere", por lo que ya realizó una oferta está a la espera de la respuesta de los rosarinos.

Mientras buscan refuerzoz, el plantel tuvo este miércoles su último día de pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza, donde el cuerpo técnico optó por no abrir las puertas del entrenamiento y mantener en silencio al plantel,

En la práctica de fútbol final, el DT paró al equipo que podría jugar el sábado ante Estudiantes en el debut en el Torneo de Verano. Los once fueron: Axel Werner; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Santiago Vergini y Frank Fabra; Leonardo Jara, Fernando Gago y Fernando Zuqui; Cristian Pavón, Walter Bou y Ricardo Centurión.

Luego ingresaron Pablo Pérez por Leonardo Jara, Sebastian Pérez por Fernando Zuqui y Darío Benedetto por Walter Bou.

Boca viajara el sábado por la mañana a Mar del Plata y el sábado desde las 22.15 debutará en el estadio José María Minella. Luego de jugar ante Estudiantes, el martes 24 enfrentará a San Lorenzo y por último el 28 jugará el Superclásico contra River.

Boca es el puntero del torneo local, con 31 puntos, seguido a tres unidades a Newell's y San Lorenzo. En la reanudación del certamen, por la 15ta. fecha, visitará a Banfield.