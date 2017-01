Diego Lagomarsino fue entrevistado por Víctor Hugo Morales: "Temo lo que me pueda hacer Arroyo Salgado"

Diego Lagomarsino, el último hombre que vio con vida a Alberto Nisman, salió a rechazar hoy las acusaciones en su contra a dos años de la muerte del fiscal especial del caso AMIA. Lo hizo en el programa de Víctor Hugo Morales en C5N. “El problema es que no espere que se iba a dar vuelta sobre cosas que no tiene sentido, que la fecha de muerte fue el sábado, no tiene sustento, en la causa no cambio nada”, dijo.

El exempleado de Nisman -que le prestó la pistola de la cual salió la bala que terminó con la vida del hombre que días antes había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner, hizo estas declaraciones luego de que la jueza federal Arroyo Salgado recordara que él es “el único imputado” en la causa que investiga el fallecimiento violento del exfiscal, que apareció con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015.

“Yo no quería hablar. Pero los últimos acontecimientos me hicieron, lo estoy haciendo por mi familia, y Arroyo Salgado se olvida que Nisman me pidió un arma para proteger a sus hijas, que lo entienda de una vez, y sino es un problema de ella”, expresó desde el estudio de C5N.

El homenaje a Nisman a dos años de su muerte. (Juano Tesone)

Lagomarsino aseguró que esta "aterrado" y le teme a la jueza federal de San Isidro. "Temo lo que me pueda hacer Arroyo Salgado", manifestó.

El técnico informático es por ahora el único imputado por haberle entregado a Nisman el arma desde la que salió el disparo que acabó con su vida. Y es al que apunta la querella encabezada por Arroyo Salgado, la exesposa de Nisman, como uno de los responsables del supuesto asesinato del exfiscal.

La jueza federal argumentó hoy por qué la muerte pudo haberse producido el sábado 17 de enero de 2015 y no el domingo 18, cuando se halló el cuerpo.

"Con respecto a quiénes fueron los responsables, no tengo dudas de la participación de Diego Lagomarsino por múltiples elementos de juicio, algunos de ellos obrantes en el expedientey otros que la querella procurará acreditar en el momento procesal oportuno, esto es, luego de que la junta interdisciplinaria confirme oficialmente en la causa el asesinato", lanzó anoche en el programa Los Leuco, de TN.

Consultado al respecto, Lagomarsino tildó de "barbaridades" los dichos de la jueza. "Son barbaridades. Me dijo asesino, que soy partícipe, una locura, sin pruebas, es un juez federal, no lo puede decir", expresó el ex colaborador de Nisman en una entrevista en el canal C5N.

El técnico informático señaló que "ella nunca dice que lo maté, (dice) que participé de un plan". Acto seguido, preguntó: "¿Ese plan que me dio de ganancia a mi? ¿A cambio de qué?".

"A mí Alberto me miente y nunca pude encontrar el por qué"

Lagomarsino aseguró que esta situación lo afecta en lo "emocional, familiar, en la relación laboral", y contó que hace dos años que no va al cine, al teatro, a un shopping, o a un supermercado, y solo va a trabajar y al gimnasio.

El imputado hizo estas declaraciones en medio del acto realizado hoy en Plaza de Mayo desde las 18, al que convocaron allegados y familiares del exfiscal para rendirle homenaje, en el segundo aniversario de su confuso fallecimiento. De la actividad participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otros funcionarios nacionales.

El homenaje comenzó hoy cuando las dos hijas del fallecido fiscal, Iara y Kala, subieron al escenario emplazado junto a la entrada de donde se ubicaba la Unidad Fiscal AMIA sobre la calle Hipólito Yrigoyen, el organismo que Nisman encabezó hasta su muerte y que investiga el ataque a la mutual judía. Desde el palcoencendieron dos velas en memoria de su padre, y se pidió un minuto de silencio.

La causa por la muerte del exfiscal se reactivará en febrero, luego de dos años de disputa por el fuero que debía investigar. Gendarmería Nacional iniciará el mes próximo la junta interdisciplinaria, un paso clave para determinar las causas del fallecimiento del extitular de la UFI AMIA y que se extenderá por lo menos cuatro meses.

Para la fiscalía federal no hay una conclusión certera al día de hoy. Mientras trece de quince forenses sostuvieron que no se pudo establecer un accionar homicida en la muerte de Nisman, el domingo 18 de enero a la mañana, su Arroyo Salgado afirma que el deceso fue el sábado 17.

La investigación sufrió un vuelco en septiembre del año pasado cuando la Corte Suprema resolvió que la Justicia federal tomé a cargo la causa y, luego en diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se investigue la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Nisman fue hallado muerto en su casa, un día antes de presentar en el Congreso de la Nación para explicar y profundizar la denuncia que había hecho contra la entonces Presidente y el Gobierno por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la mutual judía.

Fuente: Clarin