El juez Torres habilitó la feria por la denuncia de Carrió contra Arribas

El juez federal Sergio Torres resolvió habilitar la feria judicial para citar el próximo martes a la diputada nacional por la CC-ARI Elisa Carrió por el pedido de investigación contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por el presunto giro de dinero que le habría hecho un cambista ligado a la constructora brasileña Obedrecht.

Carrió deberá concurrir a los tribunales de Comodoro Py para ratificar la denuncia y también tendrá la posibilidad de aportar más elementos de prueba en el caso. La diputada fue la primera en recoger la nota publicada en La Nación y pedirle a la Justicia que investigue el hecho. Luego, los diputados del FpV, encabezados por Héctor Recalde , presentaron una denuncia judicial. La organización no gubernamental Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó a la Oficina Antocorrupción (OA) que investigue al jefe de los espías, tanto de las sospechas vinculadas al Lava Jato como al papel que jugó mercado del fútbol y otros punto llamativos en su declaración jurada.

Según la investigación, Arribas recibió casi US$ 600 mil de parte de un operador de la empresa Odebrecht (una suerte de Techint brasileña), quien sería condenado en el mega-caso de corrupción conocido como Lava Jato. El giro se habría hecho desde una cuenta de Hong Kong a una de Suiza (declarada por Arribas), a través de una empresa que la Justicia brasileña definió como “fachada” para el pago de coimas. En su descargo, Arribas negó tener relación con Odebrecht, pero admitió haber recibido unos US$ 70 mil desde esa cuenta y esa firma, por la venta de un inmueble en San Pablo. Todavía no dio detalles sobre esa operación

