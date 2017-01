Geraldine Neumann presentó a su otra hermana... ¡Y es una diosa!

Aunque el familiar más famoso de Geraldine Neumann (33) es claramente su hermana Nicole, esta semana la revista ¡Hola! nos sorprendió: entre sus páginas hay una nota en donde Gegé presenta a Dolores, su hermanita menor, la hija de su papá, Francisco Conti y su ex, Dolores Mitre.

Tal como dice la publicación, las chicas posaron para la lente del marido de Geraldine, Jorge Otamendi... ¡Súper disfrutaron jugar a ser modelos juntas en las rocas de La Susana!

"Con Loli somos muy unidas. Nos llevamos 12 años pero ahora ya no se siente tanto la diferencia. A veces hasta coincidimos para ir a bailar", asegura la hermana de Nicole Neumann. Además, contó que "Loli tiene mucho carácter. De chica era tímida y ahora no tanto. Estudia Abogacía y, aunque tiene pasta, no le interesa para nada el modelaje. Es muy buena tía, ¡mis chicos la adoran!".

¿Para vos son parecidas?