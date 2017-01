Mery del Cerro rompió el silencio sobre la tapa con Pampita

Hace unos días conocimos la tapa de revista que protagonizaron Pampita y Mery del Cerro, quienes tuvieron algunos cruces (aunque mantuvieron un trato cordial) el año pasado durante el Bailando por un Sueño ya que Mery es íntima amiga de la China Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña, ex esposo de Pampita.

Luego de las repercusiones por su tapa con Pampita la bella Mery del Cerro le puso paños fríos a la situación, y aclaró que no tiene una buena relación con la top model, no porque haya problemas de ningún tipo entre ellas sino porque directamente no tiene casi trato.

“Era un evento en el que se presentaba el calendario 2017 de esa revista, que había hecho yo, y llegué un poco más tarde. En un momento se generó hacer la tapa. Pero creo que no duró ni dos minutos esa foto. Había almohadones en el piso, saludé, como saludo a todo el mundo. No es que charlamos o estuvimos media hora charlando en la arena. Fue un segundo en la arena, foto, tapa y nada más”, aseguró Mery del Cerro.

Por otra parte aclaró: “No hay relación, pero como no tengo relación con un montón de gente. La saludo y me saluda porque compartimos un año en un programa, pero no hay más que eso. Tampoco tengo relación con Valeria Mazza, pero porque no la conozco. Ni hay mala onda ni nada”, finalizó Mery del Cerro.