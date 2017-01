¡Qué cambio! La increíble transformación de Natalie Pérez

Natalie Pérez sorprende a todos con su belleza, pero desde sus comienzos hasta ahora, la transformación es muy profunda.

“Es clave alimentarse bien y no vivir para comer. Lo importante es no zafarse. La genética me ayuda, pero a partir de los 30 tengo que empezar a cuidarme más”, aseguró en una entrevista.

Natalie Pérez agregó: “Me cuido, hago deportes, pero no me obsesiono con mi cuerpo. Elijo comer sano y, si un día no lo hago, compenso al día siguiente con algo más saludable. Igual, desde hace un tiempo me cambió el gusto de las comidas”.