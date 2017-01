Bella Hadid se aseguró ser un ángel para el resto de su vida

El pasado domingo Hadid fue a tatuarse sus propias alas de ángel. Él reveló fotos de la nueva tinta de Bella, dos pequeñas alas en blanco y negro, tatuadas en el interior de sus tobillos.

Jon Boy también compartió una foto junto a la hermana menor de Gigi Hadid para conmemorar el momento, la modelo estaba vestida con unos pantalones de cuero muy chic, botas de tacón y una chaqueta varsity.

Todavía no se conoce la verdadera inspiración detrás de las alas, pero eso no nos prohíbe pensar en nuestras propias teorías.

El año pasado Hadid, de 20 años, hizo su debut en el Desfile de Victoria's Secret junto a a Gigi y Kendall Jenner. Cuando la contrataron, Bella compartió un sentido mensaje en que contaba cómo se sentía hacer realidad uno de sus sueños de la infancia.

"Un sueño hecho realidad", recordó en Instagram. "Me siento tan agradecida y emocionada. Gracias por la oportunidad de caminar junto a algunas de las mujeres más inspiradoras en increíbles del mundo".

¿Un tributo a una ansiada meta? No nos parece descabellado.

Pero también está la posibilidad de que los tatuajes de Bella tengan un poco que ver con su ruptura con The Weeknd. Los durante mucho tiempo tórtolos tomaron caminos diferentes en noviembre, y podemos decir que no se debe sentir bien después de que vieran al cantante de R&B besándose con Selena Gomez.

"Ella no ha superado a The Weeknd. Todavía lo ama", le dijo una fuente a E! News en exclusiva. "Están en buenos términos, pero resiente el romance con Selena. No estuvo feliz de que salieran todos los chismes sobre The Weeknd y Selena".

Después de un "dejar de seguir" en Instagram, un dedo del medio y un par de tatuajes, está claro que Bella hace todo lo posible por seguir adelante.