Cuánto cobran de pensión vitalicia los ex presidentes de América latina

Al dejar las casas de gobierno, los presidentes no sólo se llevan cajas llenas de papeles, valijas cargadas de ropa, y la nostalgia de quien deja de ocupar el cargo más alto de un país. En la mayoría de los países de la región, también se llevan una pensión vitalicia en reconocimiento por sus años frente al gobierno. Como en el caso de Estados Unidos, donde, a partir del viernes, el presidente Barack Obama pasará de cobrar 400.000 dólares anuales como mandatario a 205.700 como ex jefe de Estado, ese beneficio se replica en distintos países de la región.

En Estados Unidos, los ex mandatarios reciben un salario equivalente al de un secretario nacional, similar al rango de ministro. Además, reciben una oficina equipada y sueldos para sus empleados; viáticos para viajes relacionados con su rol de ex presidente; cobertura médica y protección del servicio secreto de por vida. Por este paquete, que varía según os gastos de cada ex presidente, quien más dinero recibió por parte de Estado en 2016 fue George W. Bush : US$ 1.098.000.

Prorrateado en 12 meses, el sueldo mensual de un ex presidente de Estados Unidos es de 17.133 dólares. En la región, el ex presidente con mayor pensión -teniendo en cuenta solo la dieta- es Chile, donde los ex mandatarios reciben US$ 13.871 por mes, además de otros beneficios que alcanzan prácticamente el mismo número. La Argentina ocupa el tercer lugar. La ex presidenta Cristina Kirchner cobraba hasta 2016 una pensión mensual de $ 188.538 (US$ 11.875). Por otro lado, en Uruguay y Brasil no existe una pensión especial para los ex presidentes.