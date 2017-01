Lali Espósito confirmó su noviazgo con Santiago Mocorrea y habló de las polémicas fotos

Con la buena predisposición que la caracteriza, Lali Espósito , en diálogo con el programa Infama, confirmó su relación con Santigo Mocorrea, tras la aparición de las fotos que evidenciaban el vínculo. "Es verdad que estoy con Santiago, estoy bien y contenta, después de mi separación con Mariano [Martínez] vuelvo a las bases que es no hablar de mi vida privada y mantener un perfil bajo, yo tengo que ver con esta forma, no con la de andar contando, quiero preservar a Santiago y por eso no voy a hablar más de él" explicó Lali respecto a su noviazgo con el productor musical e ingeniero en sonido.

Para no evadir el elefante en la habitación, la cantante también abordó el tema de su enojo por las fotos que la mostraban en la intimidad de su casa - aunque los fotógrafos aseguraron que las mismas se tomaron desde las ventanas - y fue muy clara al respecto: "me parece vergonzoso y una falta de respeto, sé lo que es trabajo y lo que no, no soy una tipa polémica pero tuve la necesidad de decirlo, de hacer la pregunta de si todo vale, porque que se metan en mi casa me parece excesivo".

Por otro lado, Lali desmintió el rumor de que había denunciado a los paparazzi: "eso es mentira, solo hablé con la revista en cuestión para decir que no estaba bueno lo que habían hecho" concluyó la exitosa artista.