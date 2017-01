Laurita Fernández salió en la tapa de una revista y Mimi estalló: “Hay mucho acomodo”

Y siguió: "Yo no siento que (Laurita Fernández) sea para tapa. Si ella hubiera blanqueado lo que todo el mundo quiere escuchar, que ya casi creo que lo van a escuchar, y hubiera dicho 'Sí, me he comido a Fede Bal y estamos juntos', eso sí sería una tapa genial. No una tapa que diga 'Estoy sola, qué sé yo".