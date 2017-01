Macri piensa cambiar por decreto las leyes de Migraciones, de feriados y de ART

El Gobierno arranca 2017 a todo decretazo. El presidente Mauricio Macri firmará en las próximas horas dos DNU: la reforma a la ley de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART); y el calendario de feriados; y un tercer decreto reglamentario vinculado con la cuestión migratoria, tema que escaló en el debate de los últimos días.

La inminencia de estos decretos fue informada a los ministros que participaron ayer de la reunión de Gabinete encabezada por el Presidente, contaron a Clarín fuentes de la Casa Rosada. Aunque no trascendieron detalles sobre el contenido, el decreto migratorio estaría ligado a acortar los plazos para la expulsión del país de los extranjeros que hayan delinquido. Serían modificaciones al decreto reglamentario de la ley de Migraciones vigente, que fue sancionada a finales de 2003.

El Gobierno trabaja en este tema hace tiempo y el Presidente dio una pista ayer en la Casa Rosada, en su primera conferencia de prensa del año: “Hay que actuar preventivamente, y poder decir: 'Señor, me informan que usted cometió una serie de delitos en su país, acá no es bienvenido'”, expresó. Además, demandó que “si alguno que vino, acá lo condenamos, y en mitad de la condena lo queremos enviar a que termine la condena en su país, no podemos tardar ocho años, es una locura. Tenemos que poder hacerlo en semanas”. Sin afectar el espíritu de la ley de Migraciones, el decreto apuntaría a agilizar estos plazos, como planteó el Presidente.

El Gobierno se aleja así de la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero. La reforma del régimen de ART, para bajar la litigiosidad laboral, y la ley de feriados, quedaron pendientes del año pasado. La primera llegó a tener media sanción del Senado en diciembre, y la segunda ni siquiera llegó a tratarse, en un fin de año parlamentario muy agitado por el debate y la sanción de la reforma al Impuesto a las Ganancias.

La decisión del Gobierno es apurar los tiempos sin esperar al tratamiento en Diputados. Es un signo también de lo que la oposición reprocha a viva voz, y el oficialismo admite en susurros: en franca minoría en ambas Cámaras, en este año electoral los acuerdos parlamentarios serán mucho más difíciles y la tendencia del Ejecutivo será sacar adelante los temas por DNU. De hecho, fuentes oficiales dijeron a Clarín que en la reunión de Gabinete se planteó “ser cuidadosos” con los decretos para no irritar a la oposición. La jefa del bloque massista Graciela Camaño dijo el lunes en una entrevista con este diario que el Gobierno iba a gobernar por DNU hasta que “nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos”.

Para la reforma de la ley de ART, el Gobierno se basaría en el proyecto que tuvo media sanción en el Senado, que establece la obligatoriedad de pasar por las Comisiones Médicas en caso de accidentes de trabajo -hoy el 70% de los casos nacen judicializados- si bien el trabajador podrá acudir igualmente a la Justicia de no quedar conforme con el dictamen. Pero el DNU podría tener modificaciones en línea con las últimas demandas de la CGT, que planteó dudas sobre cómo funcionarán las Comisiones Médicas, y pide apurar una ley de prevención, la contraparte que tuvieron los sindicalistas para apoyar una reforma muy demandada por empresas y cámaras que agrupan a las ART.

En cuanto a los feriados de 2017, por DNU se impondrá la propuesta del Gobierno de 16 feriados, con eliminación de los “feriados puente” con fines turísticos.

El tema migratorio tendrá más novedades. El Gobierno estudia una "reorganización" en los controles fronterizos. El Ministerio de Seguridad quedaría a cargo de los pasos internacionales, en lugar de Interior a través de Migraciones, lo que implicaría una mayor "securitización" de los principales pasos. En el Congreso, el radical Luis Petri presentará un proyecto para modificar la ley de Migraciones y que los extranjeros con condenas, extinguidas al permitírseles abandonar el país, no puedan reingresar.

Fuente: Clarín