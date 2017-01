La orden de asesinar a Nisman vino de Cristina Kirchner

Yo trabajaba sobre la denuncia de Nisman y una fuente me comunica el fallecimiento del Fiscal. Berni y compañía aparecieron en el departamento desde la 1.26 pero yo lo sabía desde las 23 y lo había publicado en twitter”.



El actual periodista de Haaretz dudó sobre el accionar del ex Ministro de Seguridad en la fatídica noche: “Si Berni mintió sobre no haber entrado al baño y luego lo reconoció, ¿en qué más mintió? ¿Plantó una escena de suicidio? Yo estoy seguro que no fue un suicidio, como casi toda la población”.



Con respecto a su persecución, Pachter asegura que esto sucede porque “les arruiné la forma en que iban a hacer a llegar esto a la prensa. Estoy seguro que lo que pasó hizo que se aceleraran los tiempos y tuve que obligar a que los que querían encubrir el asesinato, empezaran a improvisar, y al improvisar cometieron muchos errores”.



“Lo que vengo diciendo es que fue un asesinato y que el Gobierno estuvo involucrado en ello. Intentaron imponer la tesis de suicidio la cual fue arruinada y con el tiempo se corroboró”, agregó.



Quien fuera periodista del Buenos Aires Herald en nuestro país, debió abandonar su casa por la persecución que estaba percibiendo en su alrededor: “Yo recibí la información que me estaban siguiendo y que ocurrían cosas alrededor mío, no me dijeron nada más, por lo cual me vi obligado a desaparecer unos días hasta que todo se calme”.



“Cuando entendí que estaba bajo seguimiento, tomé un vuelo lo más rápido que pude, lo hice vía Uruguay y Madrid hasta Tel Aviv. Mientras estaba volando, desde el despacho presidencial, desde la cuenta de twitter de la casa rosada, de Telam y de la de Aerolíneas Argentinas, publicaron mis datos privados, número de vuelo, horario de salida y llegada, fue un escrache a la vista de todo el mundo, pero bien planificado, eso si que no fue improvisado”, añadió Pachter.



Más allá del cambio de gobierno, el periodista dijo que por ahora no está dispuesto a volver al país porque “no existen garantías para salvar mi vida. Me siento mejor y más seguro en Israel, a corto y mediano plazo no tengo pensado volver”.



Por último, reconoció que esperaba ser un blanco del gobierno por poseer ciudadanía israelí aunque dio un testimonio tajante en cuanto a los autores del asesinato del Fiscal: “Ellos me acusaron de asesinar a Nisman, pero yo siempre traté de concentrarme en la parte más general en cuanto al asesinato, no a quién fue, aunque a mi no me caben dudas que la orden de asesinar a Nisman vino de la entonces Presidente Cristina Kirchner. La propia campaña de intentar imponer un suicidio y la campaña sucia contra el fiscal solo dejó las cosas más claras, porque se sentían impunes, creían que iban a ganar las elecciones y que tenían todas las brechas cerradas, estaba todo bajo control con un nivel de impunidad como todo tipo de gobierno que lleva mas de diez años, eso lo estamos viendo en todas las regiones”.



Finalizó la entrevista mandando un saludo a la familia del fiscal “que es la verdadera victima de todo esto, yo solamente hacia mi trabajo”.

Fuente: Radio Jai.