Sandra Arroyo Salgado: "Usaron la muerte de Nisman para difundir el miedo, el terror"

—¿Qué expectativas tiene frente a la junta de expertos convocada para analizar los motivos de la muerte de Alberto Nisman?

—La expectativa que tengo es que dictaminen con valentía, independencia y rigor científico la verdad: que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. En definitiva, lo que espero es que quienes integren esta junta interdisciplinaria —que, aclaro, no es “nueva” sino que es la “primera” que oficialmente se constituye en el expediente—, cumplan con el trabajo encomendado por el juez Ercolini y el fiscal Taiano con estricto apego tanto a su leal saber y entender en la ciencia y/o disciplina de su incumbencia específica, como a los elementos de prueba obtenidos de la escena del crimen, del cuerpo de Alberto Nisman y demás constancias del expediente, lo que inevitablemente conduce a la afirmación de que este hecho se trató de un asesinato. Tal como lo afirmó y probó esta querella desde el mes de marzo del año 2015, a través del trabajo, serio y responsable, realizado por nuestros peritos de parte, los médicos legistas doctores Osvaldo Raffo y Julio Ravioli y el licenciado en criminalística Daniel Salcedo.

—Dos años después sigue convencida que fue un asesinato. ¿Cometido por quién? ¿Por qué?

—Que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato, se trata de un hecho de la realidad científicamente probado en el expediente por esta querella, como le dije, desde el mes de marzo del año 2015 y no de un convencimiento mío.

Con respecto a quiénes fueron los responsables, no tengo dudas de la participación de Diego Lagomarsino por múltiples elementos de juicio, algunos de ellos obrantes en el expediente y otros que la querella procurará acreditar en el momento procesal oportuno, esto es, luego que la junta interdisciplinaria confirme oficialmente en la causa el asesinato.

En este punto, no puedo dejar de señalar que una valoración integral de los elementos de prueba reunidos no sólo en la investigación de la muerte de Alberto Nisman, sino también en otros expedientes orientados a esclarecer distintos hechos relacionados con aquélla y con su desempeño funcional, impone profundizar la pesquisa sobre la presunta participación en el homicidio y su pretendido encubrimiento ulterior de distintos funcionarios del gobierno anterior, de otros referentes y dirigentes del ámbito político y social y, fundamentalmente, de miembros del servicio de inteligencia, de las fuerzas de seguridad intervinientes, además, de otros integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal actuantes; cuanto menos, en el orden local.

Es que, tal como he dicho en otras oportunidades, el contexto en que esta muerte violenta tuvo lugar, sumado al desempeño funcional de Alberto Nisman en la investigación del atentado terrorista en la AMIA, las múltiples amenazas recibidas y el entramado de complicidades anteriores y posteriores al suceso, conjugado con el impacto político e institucional, que su muerte como su denuncia continúan provocando desde el momento mismo de su acaecimiento hasta el día de hoy, demuestran que estamos ante un magnicidio sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Finalmente, la respuesta al por qué de este hecho criminal entiendo que debe buscarse en la historia del trabajo y desempeño funcional de Alberto Nisman y su impacto político e institucional tanto a nivel nacional, como en el orden geopolítico mundial.



—¿Qué papel tuvo el gobierno de Cristina Kirchner?

—Yo desconozco qué papel tuvo el gobierno de Cristina Kirchner en el magnicidio de Alberto Nisman porque, como todos los argentinos bien sabemos, la investigación de esta muerte estuvo plagada de irregularidades que empantanaron hasta el día de hoy la verdad que hay detrás de ella. De lo que sí te puedo hablar es del triste y vergonzoso papel que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner los días previos a la muerte de Alberto Nisman y con posterioridad a ella.

En los días que discurrieron entre la denuncia por él realizada —en cumplimiento de su deber funcional—y el momento de su muerte, el papel del gobierno anterior fue más propio de una dictadura que de una república. Ello así pues, avasallando por completo la división de poderes movió todos sus alfiles del poder ejecutivo y legislativo, a los que se sumaron otros colegas del mismo poder judicial, para atacar de forma deliberada e indebida el trabajo y la persona de Alberto Nisman; transformándose ya, en ese momento, Nisman en el ejemplo y muestra viviente de lo que le podía pasar a cualquier otro miembro del Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial que intentara cumplir su deber de investigar penalmente al poder vigente.

Con posterioridad a su muerte, el papel del gobierno de Cristina Kirchner fue más triste y vergonzoso aún, pues, además de seguir atacando cobardemente el trabajo y la memoria de Alberto Nisman sabiendo que él no se podía defender; motorizó una campaña de desprestigio público y mediático introduciendo, incluso, aspectos de su vida privada que, al término de un largo tiempo y pasadas ya las elecciones presidenciales, se esclareció que eran mentiras despiadadas tendientes a ensuciar su imagen para, a través de ello, restarle valor a su valentía y trabajo.

En esto último, no puedo dejar de recordar los tristes momentos vividos por mis hijas Iara y Kala —en ese momento de 15 y 8 años de edad—, cada vez que algunas de todas esas inmorales descalificaciones se difundían atacando la imagen de su papá, en lo que particularmente recuerdo las sucesivas declaraciones de la entonces presidenta, de Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Diego Bossio, Diana Conti, Kunkel y Sergio Berni, entre otros. Así fue que no sólo Alberto Nisman, sino también, su familia y, en especial sus hijas, nos convertimos de repente en víctimas de todo el aparato del poder vigente. De ese poder que se manifestó brutalmente y nos persiguió durante todo el año 2015 a través de distintos canales e instrumentos sin que, no hablemos ya de respetar el duelo y dolor que a Iara y Kala les produjo la pérdida inesperada y violenta de su padre a temprana edad, sino lo que es mucho peor aún sin que ningún organismo del estado me ayudara a protegerlas y defenderlas del asedio y avasallamiento deliberado de todos sus derechos, no obstante mis pedidos, en forma personal, transmitidos a las dos máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.



—¿Por qué cree que se empantanó la investigación?

—Porque hubo una importante cantidad de funcionarios del entonces Poder Ejecutivo Nacional, Poder Judicial y Ministerio Fiscal que se ocuparon de ello. De hecho, hay en curso una investigación penal en la que varios de los responsables se encuentran denunciados por encubrimiento. La familia no descarta presentarse como querellante con el fin de denunciar otros hechos y a otras personas que merecen también, ser investigadas.

—¿Qué cree que fue a hacer Sergio Berni al departamento?

—En algún medio leí que fue a “embarrar la cancha”. Otros dicen que tenía los zapatos llenos de barro. Yo considero que hay que tener en cuenta que es una de las personas penalmente denunciadas por el Fiscal Federal Taiano y que, en el marco de esa investigación llegado el momento procesal oportuno, deberá dar explicaciones de todo lo que hizo y lo que omitió, porque no nos olvidemos que además de médico, dice ser abogado, contando además con conocimientos militares dado el rango de Coronel (RE) que inviste. También, entiendo, deberá dar respuesta por las acciones y omisiones del personal de las fuerzas de seguridad involucrados en la muerte de Nisman, porque recordemos que Sergio Berni tenía una responsabilidad funcional sobre todos ellos por ser el Secretario de Seguridad en ese entonces, que además ambicionaba con ser el Ministro de Seguridad del candidato a Presidente Daniel Scioli.



—¿Por qué cree que Nisman cambió su actitud ante el Tratado con Irán y lo terminó por cuestionar fuertemente?

—Yo entiendo que no hubo ninguna actitud oscilante de Alberto Nisman respecto del Memorandum de Entendimiento con Irán. Siempre fue crítico de ese convenio. Además de la causa AMIA no surge algo distinto a ello.



—¿Qué papel cree que tuvo César Milani? ¿Tiene expectativas sobre los cruces de teléfonos que se ordenaron?

—No sé que papel tuvo César Milani en la muerte de Nisman. Respecto del cruce de llamadas ordenado por el Fiscal Taiano la expectativa que tengo es que va a ilustrar sobre el tráfico de comunciaciones altamente llamativo que hubieron durante todo ese fin de semana entre distintos funcionarios de toda índole.



—¿Qué falta para avanzar en la investigación?

—La tarea que hay todavía por hacer es descomunal. Hay que ir paso a paso. Imagínese que todavía no comenzó la junta interdisciplinaria que yo pedí hace casi dos años. Espero que se cumpla con profesionalismo el cronograma de trabajo que presentó la Gendarmería Nacional al juez de la causa y que no nos depare nuevas sorpresas.



—¿Siente que el gobierno de Mauricio Macri colabora con el esclarecimiento de la muerte del Fiscal Alberto Nisman?

—Si. El gobierno de Mauricio Macri ha tratado de colaborar, desde su inicio, en el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. Le aclaro, que esa colaboración no es algo que yo sienta en soledad, sino que surge de conductas objetivamente verificables, por todos conocidas y que se han puesto de manifiesto de dos maneras distintas.

En primer lugar, por permitir que los jueces y fiscales que deben investigar cumplan con su trabajo de modo independiente, respetando así el principio constitucional de división de poderes por el que todo Jefe de Estado, más que ningún otro ciudadano por su investidura, debe velar en un sistema republicano de gobierno. Desde esa perspectiva, la colaboración del actual gobierno se presenta, a diferencia de lo ocurrido durante todo el año 2015, por la no intromisión indebida en el ejercicio de las funciones propias de los miembros del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal a quienes les compete el esclarecimiento de dicha muerte. La segunda forma de colaboración se presentó a partir del compromiso personalmente asumido por el actual Presidente de la Nación ante mis hijas y ante la comunidad local e internacional de prestar, en el ámbito de sus funciones específicas, toda la ayuda que fuere necesaria. Compromiso que —hasta ahora—se ha venido cumpliendo a través de las siguientes medidas de acción concretas: la desclasificación de todos los archivos de la AFI, Cancillería, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Migraciones que guarden relación con Alberto Nisman, la remoción del entonces Jefe de la Policía Federal Argentina Di Santo y la decisión adoptada, por medio del Ministerio de Seguridad, de optimizar los recursos humanos y técnicos que, en el ámbito de las fuerzas de seguridad se demanden, en especial, para la realización de la junta interdisciplinaria que vengo reclamando desde marzo del año 2015 y que recién ahora va a concretarse.



—¿Siguió sufriendo amenazas?

—Sí.



—¿Por qué cree que Pérez Corradi la atacó desde la cárcel?

—Pérez Corradi estuvo detenido durante 3 años en una cárcel común por orden mía, concedí su extradición a los Estados Unidos por tráfico de estupefacientes, decisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó. Quedó rebelde de la justicia durante varios años luego de obtener la libertad ordenada por los jueces de la Cámara Federal de la Capital Federal. En el 2016, cuando fue detenido, comuniqué a la Canciller Malcorra que estaban dadas las condiciones para su entrega a los Estados Unidos de Norteamérica. Saque sus conclusiones.

—¿Cree que la muerte de Nisman fue usada políticamente? ¿Por quiénes?

—Sí. Algunos la usaron para difundir el miedo, el terror, especialmente entre quienes, por su actividad, podían denunciar al poder. Otros tomaron la muerte de Nisman como bandera en beneficio propio.



—¿Cómo están sus hijas?

—Mis hijas están bien y son felices pese a todo lo que les tocó vivir. Y ello es gracias a la contención que diariamente reciben no sólo de su círculo íntimo que integra la familia, los amigos, el colegio y el club, sino también por el afecto y apoyo que la gente les hace llegar de distinto modo, aún sin conocerlas. Son chicas muy positivas y, como tales, recuerdan a su papá en los lindos momentos compartidos con él, valorando su pasión por el trabajo, como así también, la valentía que demostró en todos sus actos.