Decisión extrema: un jugador de elite dijo que se va a "romper los cruzados" si no lo venden

La novela del invierno en Europa es el traspaso del volante francés, Dimitri Payet. El jugador está haciendo lo imposible por irse del West Ham, pero el club no quiere saber nada con venderlo en este mercado. Hay una oferta concreta del Olympique de Marsella, que ofreció 22 millones de euros por el pase, pero por ahora todo está en la nada.

En las últimas horas, el jugador, que se está entrenando con la reserva como castigo por su rebeldía, habló y disparó con todo. “Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella”.

El jugador, que está muy enojado con la situación, sufrió el fin de semana pasado, en el partido ante el Crystal Palace, la furia de los hinchas, que pisotearon y escupieron su camiseta.

“Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo”, agregó el jugador, que ya tendría todo acordado con el club francés.

Según las últimas informaciones, el West Ham no está dispuesto a comprarse un problema y si la situación persiste, analizarían la oferta. El diario deportivo francés L'Equipe informó que se habría producido una reunión en Londres con dirigentes de ambos clubes para analizar el traspaso.

El volante había llegado a Londres con un contrato por cinco temporadas en junio de 2015 procedente del Olympique de Marsella por 10.7 millones de libras, y en su primera campaña en el este de Londres anotó 12 goles y fue nominado al premio a Mejor jugador del año por el sindicato de futbolistas de Inglaterra.