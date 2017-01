Barletta: " la solución está en crear un plan de contigencia, acompañado de medidas estructurales y no estructurales"

“Los santafesinos tenemos que tomar conciencia de la provincia que tenemos, muy rica, con una capacidad productiva enorme pero que también, sino hacemos las cosas que tenemos que hacer, los próximos tiempos no nos dan las mejores perspectivas”, sostuvo Mario Barletta al aire de Radio Uno 101.3 al ser consultado por la emergencia hídrica actual.



Para el ex intendente es importante hacer un mea culpa de lo no o lo mal hecho y actuar en pos a mejoras no solo inmediatas sino que se extiendan en el largo plazo. “Estamos tomando cuenta del tema a raíz de las consecuencias de las cosas que hicimos mal”, lamentó.



No obstante, destacó que la Capital Provincial se viene preparando y mejorando en la materia desde el 2007 con planes de contingencia y gestiones del riesgo; obteniendo por ello un premio de Naciones Unidas en el 2011.



Para el Diputado Nacional, estas acciones deben replicarse en todo el País “abordando proyectos que aclaren las medidas que hay que tomar y también un plan de contingencia que incluye las medidas estructurales -obras- y no estructurales, que son aquellas que generan la conciencia”.



Ante la constante requisitoria de obras, Barletta reconoció que son necesarias pero también que “hay que estar siempre preparado porque las obras no te van a dar el 100% de garantía”.

Fuente: Agenciafe