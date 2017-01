Misterio en Tucumán por la muerte de dos agricultores: hay 16 policías detenidos

"Es una injusticia que Dios haya hecho esto. Yo no merecía que me castigue así, me llevó el pilar de la casa. Vivían regando día y noche, todos los vecinos saben. Eran personas trabajadoras, no tenían maldad con nadie", se lamentó la viuda de Oscar Moreno, MAribel Zenteno, en declaraciones al diario La Gaceta.