Agredieron a Inspector de transito

Ocurrió en calle Belgrano y fue a raíz de que el conductor no contaba con la documentación correspondiente

La locura se apodera de la gente , los transforma, los desencaja y los convierte en primates. Lamentablemente en los tiempos que corren el dialogo pasó a un segundo plano y la agresión es la moneda corriente. No tenemos que aceptar esa forma de vida y nos tenemos que revelar, no podemos admitir que el ser humano actué ni siquiera como los animales. El respeto por la ley y la autoridad publica debe ser lo primoridal y si no estamos de acuerdo con algunas desiciones tenemos que acudir a la justicia. Actura por mano propia nos retrotrae a niveles de primate. En un operativo llevado a cabo en calle Belgrano en la intersección de calles San Lorenzo y Constitución, inspectores de transito fueron atacados por un infractor que a la postre se convirtió en un enfermo,un estúpido,un idiota, un salvaje.