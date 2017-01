¿Cómo hizo Ed Sheeran para bajar 23 kilos?

Más allá de la estrella mundial, Ed Sheeran es un chico de 25 años que puede tener los mismos problemas de salud que todos los jóvenes de su edad. Recientemente, en una entrevista con The Breakfast Club, el músico contó que durante la gira de su último disco, X, aumentó ¡23 kilos! "Doblé mi tamaño. Las remeras eran las únicas prendas que me quedaban, yo pensé que toda mi ropa se había encogido en el lavarropas, pero no era así", recordó.

Sheeran explicó que se veía como un "globo" y entonces buscó mejorar su estilo de vida. "Lo que me hizo aumentar de peso fue la cerveza. Corté con la cerveza y empecé a hacer ejercicio", reveló.

Ahora, que recuperó su peso normal, está enfocado en la salida de su tercer disco, ÷. El material saldrá el 3 de marzo y ya conocidos dos temas, "Castle on the Hill" y "Shape of You".