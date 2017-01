Diego Maradona emocionó a los napolitanos con un espectáculo que recordó sus hazañas en la cancha

Diego Armando Maradona revivió este lunes en el teatro San Carlo de Nápoles los recuerdos del primer Scudetto conquistado por el club sureño, al protagonizar un espectáculo para celebrar el 30 aniversario del histórico trofeo.

El astro argentino repasó ante los 1300 espectadores que llenaron el San Carlo su carrera futbolística y su etapa en el Nápoles, club con el que ganó dos veces la Serie A, una Copa UEFA, una Copa Italia y una Supercopa de Italia convirtiéndose en un ídolo eterno de los tifosi.

El evento, ideado por el actor Alessandro Siani y llamado "Tres veces diez", se abrió con la Sinfonía número 9 del compositor alemán Ludwig Van Beethoven y Maradona fue presentado por dos símbolos del fútbol italiano, Francesco Totti y Alessandro Del Piero, que enviaron sus mensajes para el ídolo a través de un video.

Soccer legend Argentinian Diego Armando Maradona attends at the show Three times ten - Maradona live at San Carlo theatre in Naples, Italy, 16 January 2017.