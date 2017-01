Maduro defendió a Donald Trump y dijo que "no puede ser peor que Obama"

Venezuela y Estados Unidos estuvieron enfrentadas en los últimos 20 años. El gobierno de Hugo Chávez siempre se caracterizó por oponerse a las políticas llevadas adelantes por las diferentes administraciones que hubo, algo que continuó el actual Nicolas Maduro. Pero ahora, con el cambio de Gobierno, podría haber una modificación en el pensamiento del chavista. El presidente venezolano defendió al mandatario electo Donald Trump, aseguró que desde sectores "occidentales" se está construyendo "una campaña de odio" contra él y dijo que "peor que Obama no puede ser".

"Sobre el presidente Donald Trump los grandes medios internacionales han especulado mucho. Y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal, en el mundo entero, en el mundo occidental, en los Estados Unidos. Hay grandes cambios en la geopolítica mundial. Hay que tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación", opinó Maduro, durante una conferencia de prensa.

El jefe de Estado de Venezuela afirmó que prefiere ser prudente antes de opinar sobre lo que puede llegar a ser la gestión de Obama, que desde distintos sectores sociales de los Estados Unidos ya se lo critica por lo que prometió hacer durante la campaña. El republicano anunció que construirá un muro con México, que eliminará programas de asistencia social como el Obamacare, que aumentará el presupuesto militar para "sostener" los conflictos bélicos que mantiene su país, entre otros polémicos anuncios.

Maduro dijo que no quiere "adelantarse a los sucesos" que empezarán a pasar una vez que Trump asuma, el próximo viernes 20 de enero. "Quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será, es lo único que me atrevo a decir", enfatizó el mandatario bolivariano. Luego, no perdió oportunidad de criticar al saliente presidente de los Estados Unidos. Sostuvo que deja un legado de destrucción en África y Medio Oriente. "Con Obama hay un mundo plagado de terrorismo. Hasta golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil hubo", advirtió.

El giro discursivo del presidente venezolano podría tener que ver no solo con el pensamiento del mandatario. Desde la época de Chávez que Venezuela mantuvo un aceitado contacto con el gobierno de Rusia. Estos lazos comerciales que crecieron a lo largo de las últimas décadas podrían ser parte de la explicación: Trump y Vladimir Putin tiene un excelente vínculo. Con sus declaraciones, Maduro quizás desea entrar en el nuevo círculo rojo de los Estados Unidos a partir de la era del magnate. Recién se sabrá qué ocurrirá luego del viernes 20 de enero.