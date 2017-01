A dos años de la muerte de Nisman, ¿qué pasó con el departamento que alquilaba en Puerto Madero?

El departamento donde encontraron muerto a Alberto Nisman, cuatro días después de denunciar a Cristina Kirchner por la causa AMIA, ya fue ocupado.

Tras diez meses en custodia policial, la vivienda ubicada en el complejo Le Parc de Puerto Madero fue habitada por un matrimonio italiano que trabaja en el consulado de Italia.

La Nación constató que la pareja habla poco español y se desconoce si saben lo que ocurrió allí el segundo fin de semana de enero de 2015. El dueño del departamento, Héctor Edgardo Acevedo, que declaró como testigo en la causa, reconoció que le constó conseguir interesados en el lugar. Sin embargo eso ya pasó.

Lo que no avanzó aún es la investigación en torno el fallecimiento del fiscal. Ayer, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, dijo que "no se puede dilatar más" la investigación judicial. Según agregó, se trató de un "una muerta violenta y dudosa" y aseguró que "no se puede hacer más que esperar que la Justicia se expida".

La mudanza

El día que el departamento quedó libre de consigna policial, se acercaron al lugar Sandra Arroyo Salgado y la madre del fiscal, Sara Garfunkel. Ambas, con la ayuda de cercanos a la familia, retiraron las pertenencias de Nisman y enviaron muebles con una empresa de mudanza.