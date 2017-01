Fede Bal contó toda la verdad sobre la escandalosa pelea que protagonizó

El sábado pasado cerca de las 8 de la mañana Fede Bal protagonizó una violenta pelea en un local de comidas rápidas de Carlos Paz. El actor estaba haciendo fila para comprar su hamburguesa cuando lo acusaron de haberse colado y le pegaron una piña en la nuca.

Por supuesto, todos los presentes filmaron el tremendo enfrentamiento entre los amigos de Fede y sus atacantes. Más tarde el actor dio la cara y habló con las cámaras de Nosotros a la mañana. “Hay que bajarle el dramatismo a lo que pasó, es una simple pelea de boliche. Cuando uno sale a bailar sabe que está expuesto a este tipo de cosas”, comenzó.

El hijo de Carmen Barbieri comentó que siempre hace lo mismo cuando sale de los boliches. “Yo soy un tipo popular y entré a comprar una hamburguesa. Siempre que salgo de bailar me voy a desayunar algo con mis amigos. Si no puedo hacerlo con 27 años…”, explicó.

"El tema es que en temporada se junta mucha gente, algunos chicos toman un poco de más y pensaron que yo me colé. No me estaba colando, estaban todos hablando y yo me metí a comprar una hamburguesa. La cajera me dijo que vaya por ahí. Después de pagar y mientras esperaba el vuelto, me dieron una piña de atrás, me di vuelta y empezó una batahola entre mis amigos y ellos. Gracias a Dios, la seguridad de mi vieja estaba acompañándome y me metieron en el auto”, agregó.

Finalmente el actor de Sálvese quien pueda dio a entender que está acostumbrado a este tipo de episodios. “Es normal que si me pegan mis amigos salten, yo lo he hecho mil veces por alguno de ellos”, concluyó.