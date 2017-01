Estos 10 pequeños actores se convirtieron en adultos hermosos

A algunos actores los conocemos desde su temprana edad, ya que han protagonizado los grandes clásicos infantiles que todos recordamos. Incluso, algunos de ellos han saltado a la fama después de sus tempranas apariciones en las películas.

Lo que resulta más llamativo, es que estos pequeños niños de los filmes que mirábamos cuando eramos chicos han crecido y el tiempo ¡los ha favorecido mucho!. En este listado, te mostramos 10 antes y después de los nenes que se convirtieron en hermosos adultos. ¿Los reconocés?

1. Abigail Breslin

Ella enamoró a todos con su personaje llamado Olive de la película Little Miss Sunshine. Allí interpretó a una niña que se entrenaba para competir en el concurso Pequeña Señorita Sol.

Actualmente tiene 19 años y definitivamente ya no luce como una nena. Ahora conquista a todos con su gran talento y su admirable belleza.

2. Michelle Trachtenberg

Seguramente has visto Harriet, la espía, ¿no?. Michelle fue la protagonista de este clásico infantil que todos recordamos. También interpretó muchos años después, a Georgina en Gossip Girl, ¿te acuerdas de ella? Actualmente tiene 30 y los luce muy bien.

3. Zac Efron

Zac saltó a la fama después de la inolvidable High School Musical. Quizás entonces no llamara tanto la atención como ahora. Es que el actor, ha entrenado lo suficiente para tener un cuerpo excepcional y su rostro se ve realmente bien. Este pequeño actor se transformó, sin lugar a dudas, en un hermoso adulto.

4. Joseph Gordon-Levitt

¿Recuerdas la película 10 cosas que odio de tí, protagonizada por Julia Stiles y Heath Ledger? En dicha película Joseph se hizo mayoritariamente conocido en el mundo del cine, con su personaje humilde y enamoradizo.

Actualmente, es todo un galán hollywoodense y es un actor muy solicitado por grandes directores. Sin dudas, una de sus actuaciones cumbres es la de la película El Origen, junto a Leo DiCaprio.

5. Tania Raymonde

La pequeña niña de Malcolm in the Middle se había destacado por su cálido personaje y desde entonces fue ganando lugar en el cine. Muchos años después, encarnó el papel de la hija de Benjamín en la mítica serie Lost. Actualmente, es una talentosa actriz, y luce hermosa.

6. Alfred Enoch

Seguramente lo recordarás por su papel en la saga de Harry Potter, pero mayoritariamente por sus apariciones en la primera de las películas, Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Muchos años después de su primera aparición, tuvo una destacada participación en How To Get Away With Murder.

7. Jonathan Lipnicki

Por supuesto, lo recordamos por su tierno papel en Stuart Little: un pequeño niño que al principio odiaba que su hermano fuera un ratón, y luego se convirtió en su compinche más entrañable.

Aunque no lo creas, actualmente no sólo se ha convertido en un hermoso hombre, si no que además después de un arduo entrenamiento consiguió ser un fisicoculturista aficionado.

8. Alexa Penavega

Probablemente recuerdes su participación en Mini Espías, con su personaje gracioso y heroíco. Muchos años después de ello, Alexa sigue asombrando a todos, pero en este caso por su belleza y sensualidad.

9. Nicholas Hoult

El pequeño niño protagonista de About a Boy, enamoró a la audiencia con su papel de compinche de Hugh Grant. Todos lo recordamos con el particular “corte taza” de su pelo, que odiábamos cuando eramos niños.

Actualmente es un gran galán, y se ha convertido en blanco de paparazzis, después de su larga relación con la bella actriz Jennifer Lawrence.

10. Matthew Lewis

No hace falta mencionar que Lewis se hizo conocido después de interpretar a Neville Longbottom en la saga del mago más famoso del mundo, Harry Potter.

Hace poco tiempo, anunció su compromiso y eso nos hace pensar que ya no es el niño que conocimos. Y de hecho, él es un claro ejemplo de lo bien que le hacen los años a las personas.