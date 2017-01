Kendall Jenner presume de figura en bikini (aunque no puede hacer lo mismo con su piel): Agridulce momento

La 'top' Kendall Jenner huye del frío polar que azota a medio mundo y se refugia en destinos donde el sol y el calor están a la orden del día. Allí, la modelo estadounidense, parte del ‘clan Kardashian’, nos ha dejado ver cómo presume de cuerpo, algo que no puede hacer con su piel, pues sigue padeciendo los problemas de acné que marcaron su adolescencia. Por lo tanto, agridulce momento de su físico el que vive.



Su figura

Como te comentamos, Kendall ha decidido marcharse a climas cálidos para recargar pilas y, como nos desvela, tomarse unos ‘baños de vitamina D’ bajo el sol. Así, nos ha dejado verla en su cuenta de ‘Instagram’, desnudando su esbelta figura con un bikini en blanco y negro (toma nota porque los tonos neutros serán tendencia en moda de baño este año). Primero, un ‘selfie’ frente al espejo y, después, una toma en la que se la ve en una terraza iluminada por los rayos solares. Imágenes que ya superan los 2 millones de 'likes'.



Su piel

Y del 'momento lucimiento físico', a su paseo neoyorquino días atrás en los que Kendall no pudo disimular el estado de la piel de su rostro. Por todos es conocido que la modelo padeció acné en su juventud, algo que parecía superado, pero no, no es así, como queda patente en estas imágenes. Un detalle que nos hace ver que Kendall es como cualquier joven de su edad. Eso sí, seguro que se cuida para controlar este desajuste de grasa en su cutis.