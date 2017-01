Diego Maradona volvió a recibir todo el afecto en Italia: "Después de 30 años sigo con el mismo amor por Nápoles"

En cierto modo, es como un regreso al hogar. Diego Maradona volvió a Nápoles, el lugar en el que se consolidó como el mejor futbolista del mundo, y con el que generó un romance apasionado durante los siete años en los que actuó enNápoli , el club al que llevó a ganar por primera vez un 'Scudetto', el título de la liga italiana.

Maradona convulsionó con su presencia a una ciudad en la que este lunes se celebrará el 30° aniversario de aquel primer título de Liga que lo tuvo como protagonista esencial. "Es como una tradición. Los padres transmitieron sus recuerdos de mí a sus hijos. Después de 30 años sigo con el mismo amor por Nápoles y por estos colores, como la primera vez", dijo Maradona en una entrevista con la cadena italiana 'Sky Sport'.

"Los niños nunca me vieron, pero hoy se emocionan y lloran para hacerse una foto conmigo. Siento cada día el cariño de la gente napolitana", agregó el argentino, quien además indicó que le gustaría convertirse en un embajador del club. "Ayer (sábado) me vi con el presidente (Aurelio) De Laurentiis. Antes tengo que resolver mis problemas con Italia, pero luego quiero difundir el nombre del Nápoles por todo en el mundo", dijo. Maradoa se refirió a que el estado italiano le acusa por haber evadido cerca de 40 millones de euros durante su etapa en el país europeo, un hecho que él siempre rechazó con fuerza.

Maradona llegó el sábado por la noche a Nápoles y fue recibido por cientos de aficionados, que corearon su nombre y que lo esperaron durante varias horas frente a la puerta de su hotel. También se lo esperaba en el estadio San Paolo para el encuentro que Nápoli le ganó a Pescara (3-1), pero Diego no asistió.

Maradona no estuvo en el estadio de Nápoli, pero su imagen sí acompañó la victoria del equipo.

El ex futbolista argentino será el protagonista este lunes del espectáculo teatral "Tres veces diez", en el que contará algunas anécdotas sobre el "Scudetto" conquistado en 1987, y dio este domingo algún adelanto. "Después de un partido contra el Cremonese, al que fueron 80.000 personas, me di cuenta de que el Nápoles tenía que jugar por el Scudetto. Venía del Barcelona y ahí sí podía perder, pero en Nápoles no", aseguró.

"Y en esa temporada ganamos en todas partes, en la cancha de Juventus, del Inter y de la Roma", añadió.

Maradona, que condujo al Nápoli a la conquista de dos 'Scudettos' (1987 y 1990), una Copa y una Supercopa de Italia y una Copa UEFA (1989), comentará este lunes ante los presentes en el teatro San Carlo algunos de los videos y de las imágenes más representativas del título obtenido de 1987. Las entradas para este show, con precios entre 66 y 330 euros, generaron una fuerte expectativa y se agotaron hace diez día.

"No me parece algo negativo, Maradona ha sido un grande del deporte y pertenece a nuestra historia. Estoy a favor de un teatro popular, por lo que está muy bien que venga Maradona", declaró recientemente el alcalde de la ciudad del sur italiano, Luigi De Magistris. Por su parte, el director teatral Roberto De Simone opinó muy distinto: "El San Carlo es internacional, tiene un historia riquísima. Tiene que ser solo para la música, la lírica. No es un sitio para el fútbol, es inapropiado".