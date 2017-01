Anticipan en la costa un aumento de la demanda turística durante los fines de semana y en febrero

MAR DEL PLATA.- ¿Será mejor por fin de aquí en más? La inquietud es común en toda la costa atlántica. Diciembre fue más tranquilo que de costumbre. El arranque de enero no superó lo magro que fue hace un año. Pero con casi media temporada ya transcurrida entre arribos moderados y el consumo en caída, esta segunda quincena ilusiona con reservas que superan el 80% y expectativas de picos de ocupación durante los próximos dos fines de semana.

La oportunidad de un real repunte se sostiene en la mejor demanda que se vio el viernes y ayer, con turistas recién llegados que coincidieron en las playas con los que empezaban a despedirse del mar. Otro buen augurio es el interés que está despertando febrero, siempre con valores más bajos.

Ayer, el tránsito marcaba el recambio turístico. Foto: Mauro V. Rizzi

En el mercado inmobiliario reconocen que ya se nota ese cambio de ritmo que ilusiona. Anticipan que estará alquilada el 80% de la oferta inmobiliaria. "Las señales son claras de que el panorama va a mejorar hacia febrero", dijo el operador Néstor Gonnet, que posee la mayor cartera de departamentos en renta estacional.

Las quejas fueron una constante entre los prestadores de los principales servicios, como la gastronomía y la sombra en playa. En restaurantes y bares reconocen que el perfil del turista que visita la ciudad cayó, por lo menos en términos del gasto per cápita. También se suman rubros como la indumentaria y los supermercados.

Desde todos los sectores hacen hincapié en que la política de precios no es responsable de este inicio de temporada flojo. Casi quedó en el olvido aquella costumbre de fijar valores más altos de alojamiento para la segunda quincena de enero, la preferida de los turistas. "Quedó mucho sin alquilar en la primera mitad y no queda margen para buscar plus alguno", explicaron en el corredor céntrico de la calle Corrientes con más de 20 inmobiliarias.

Desde la Asociación Empresa Hotelera Gastronómica de Mar del Plata dicen que estos primeros 15 días cierran con algo más del 65% de habitaciones tomadas y picos de hasta 75% entre sábados y domingos. Un panorama que no varía demasiado respecto de otros balnearios, como Villa Gesell, Miramar y Necochea. Pero ya se admite que los resultados son entre un 10 y un 20% por debajo del mismo período anterior.

En Pinamar, los propietarios optaron por pasar ahí sus vacaciones ante la caída de la demanda. En Cariló, el verano promete una mejoría. "Repuntará algo después de una primera quincena tranquila", anticipa Silvia Melgarejo, titular de Constructora del Bosque.

Pero es evidente que la siempre tentadora, y a veces más conveniente, oferta de playas de países vecinos más el avance de otras propuestas del interior que ingresaron en la disputa del mercado de verano impactaron fuerte en la costa. Se ven pocas colas en los restaurantes y paseos comerciales que se quedan sin gente temprano.

El tiempo tampoco ayudó todo lo que se podía esperar. El sol y el calor aparecieron poco. "Se pierden entre 70 y 100 alquileres por día", dijo un concesionario sobre carpas que se pagan entre $ 700 y $ 1000 por día.

Raves: Más de 30 atendidos y un internado

MAR DEL PLATA (De nuestro corresponsal).- Los controles en ambas noches fueron tan espectaculares como pocas veces visto, con cientos de policías y resultados positivos a la vista: en los accesos a los paradores Destino Arena y Mute hubo más de 50 demorados y un detenido con dosis de éxtasis, ketamina y/o LSD. Drogas que aun así también lograron filtrarse en ambas fiestas electrónicas y dejar secuelas de sus efectos: más de 30 jóvenes atendidos en puestos sanitarios y uno internado. Hubo otros dos internados por el consumo de drogas en locales nocturnos de la ciudad. "Se tomaron más recaudos, como habíamos exigido antes de la autorización, pero habrá que sumar medidas adicionales", aseguró el secretario de Salud comunal, Gustavo Blanco. Ahora, el gobierno local debe definir si habilita o no otras cuatro fechas programadas.

Fuente: La Nación