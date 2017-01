Inundaciones en Santa Fe: Sarmiento vive una situación caótica

Los fenómenos naturales no se pueden parar, pero si mitigar sus consecuencias, los políticos no hacen nada y solo le mienten a los productores que ven perder todo. Igual son tan nobles que le ponen buena cara al mal tiempo.

Pero es hora que a los inescrupulosos se los castigue a la hora de emitir el voto.

Decadas enteras sin hacer nada,sin obras de infraestructura que puedan mitigar las consecuencias de los fenómenos naturales, los políticos solo dicen presente para pedir el voto y logrado su objetivo se olvidan de la gente y sus angustias.

El país vive del campo y al campo se lo castiga, esto no es privativo de un gobiernos , son años y años de desidia y desinterés , de trabajar no para la gente y en beneficio de ella , si no, para ellos y en perjuicio de la gente. Hay que hacer obras, única manera de evitar que estás tristes imágenes se repitan.

El productor agropecuario tiene la obligación de recordar lo que hoy vine a la hora de emitir su voto, tiene la obligación de tener memoria, de castigar la insensibilidad, caso contrario sus hijos y sus nietos se lo van a recriminar.

Santa Fe es un desastre en su zona rural y no es responsabilidad solo de los fenómenos naturales, quienes tienen que trabajar para la gente no lo hacen, esa es la más triste realidad