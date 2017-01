Nueva edición de conductor designado

La Municipalidad de Rafaela puso en marcha el viernes por la noche una nueva edición del programa "Conductor Designado", que tiene como objetivo concientizar sobre la necesidad de adoptar conductas responsables, especialmente en lo que refiere al consumo de alcohol y la importancia de no conducir bajo los efectos del mismo. Los inspectores municipales se instalaron el viernes en el boliche Meridiano, ubicado en la esquina de las avenidas Fanti y Suipacha, para efectuar los controles en el marco de una política que el Municipio lleva adelante desde el inicio de la gestión del intendente Luis Castellano.

En este 2017 se intensifican las acciones bajo el lema "Que te pique la conciencia", generando un personaje que ayudará a insistir durante las tardes y noches rafaelinas sobre la toma de conciencia en la responsabilidad que se debe asumir al volante, según se informó desde la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, a cargo de Delvis Bodoira, y de la Subsecretaría de Gestión y Participación.

Será la quinta vez que, de manera ininterrumpida, este programa se desarrollará en la ciudad. Desde su inicio se han inscripto aproximadamente 850 personas, de las cuales 480 volvieron voluntariamente al control y su test dio dentro de los límites permitidos. La franja etaria que mayormente participa en el programa son los jóvenes entre 19 y 27 años.

Tras su inicio en el boliche Meridiano, los fines de semana posteriores a la puesta en marcha se realizará en otros

locales bailables, culminando el día 18 de febrero. La propuesta consiste en que un integrante del grupo de amigos se comprometa a ser el conductor responsable para que todos puedan llegar a salvo al finalizar la noche. Este conductor designado se inscribe antes de ingresar al boliche, presentando su carnet de conducir. A la salida, los inscriptos se realizarán voluntariamente el control de alcoholemia.

Si los valores registrados se encuentran dentro de lo permitido por la Ley, los jóvenes accederán a premios instantáneos y ganarán premios electrónicos que se entregarán al final de la edición de la nueva campaña. Como se trata de un control preventivo, en el mismo no se cobran multas. Pero vale aclarar que esto no deja exento al conductor del resto de los controles regulares que puedan hacerse en nuestra ciudad.

Fuente: La Opinión