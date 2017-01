Los 10 principales aspectos del Foro de Negocios de Davos que comienza el martes

En la 47 edición del Foro de Davos, participarán mas de 400 oradores en 130 paneles. Será en los Grisones, el más oriental, el más extenso y el menos poblado de los 26 cantones de Suiza, en una edición en la que se analizarán los liderazgos necesarios para afrontar los desafíos globales. Habrá más de 2.500 participantes de casi 100 países intercambiarán ideas en más de 400 sesiones. También expondrán periodistas y editores principales del Financial Times, The Economist, The New York Times, la BBC, The Wall Street Journal, France 24, Euronews, Thomson Reuters, CNN, Time, Bloomberg y Foreign Affairs, entre otros. Algunos de los economistas expositores inscriptos son Joseph Stiglitz, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann y Lawrence Summers.

Fuente: Infobae