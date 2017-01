Productores y vecinos amenazan con cortar la ruta

Cansados de no recibir respuestas, en la asamblea realizada ayer en el cruce de las rutas 70 y 13 se decidió convocar al gobernador Miguel Lifschitz y al ministro Ricardo Buryaile . En caso de no recibir respuestas oficiales podrían cortar la ruta. El agua no baja y la situación es desesperante.

Sólo algunos kilómetros después de Rafaela, subiendo en el territorio por la Ruta 70, el paisaje se convierte en una mezcla entre intentos agropecuarios, terrenos encharcados, casas cercadas y sectores convertidos en lagunas. A pesar del cese de las lluvias, la inundación parece ser eterna, en este caso por la tozudez de la napa freática y el agua que baja desde el oeste. Y se queda.

Esta problemática comenzó a movilizar a los ciudadanos de los pueblos ubicados al oeste de nuestra ciudad, tremendamente afectados por los excesos hídricos, sin posibilidad de continuar con sus unidades productivas y con los cascos urbanos amenazados. Esto motivó que ayer se convoquen en el cruce de la Ruta 70 y la Ruta 13, gente del campo y del pueblo, todos afectados por el mismo fenómeno y sin demasiadas alternativas para tomar.

Diego Sara y Daniel Oggero, dirigentes rurales, tomaron la posta y comenzaron el debate, con la intención de “ir hacia delante, valorando todos los que están acá con la intención de seguir trabajando.” Fue importante el mensaje propalado que esto “no es un problema de cada pueblo, es un problema del Departamento Castellanos en su conjunto, debemos trabajar como tal”.

Las participaciones de cada uno estuvieron marcadas por la indignación contra los dirigentes provinciales, sean mandatarios, funcionarios o legisladores. Consideran que se han atendido las necesidades de las ciudades grandes, como Rafaela y Santa Fe, que resultan a esta altura barreras insuperables para el agua, quedando el sector oeste del departamento como una gran laguna de retardo.

Se decidió exigir a la Provincia y a la Nación, de manera urgente y con plazos perentorios, un estudio de la región en su conjunto para que luego confirmen la realización inmediata de las obras necesarias.

Esta moción será enviada formalmente al gobernador Miguel Lifschitz y entregada en mano mañana a las 18:00 en Santa Fe. Asimismo exigen a ambos funcionarios la presencia en el cruce de rutas 70 y 13 en la próxima Asamblea, que será el martes 17 a las 13:00. En caso de no contar con sus presencias comenzarán con acciones de protesta, que en este caso sería un corte de rutas.



DOLOROSOS TESTIMONIOS



Antes, durante y después de la reunión de los damnificados por las inundaciones fuimos dialogando con muchos de ellos, recorriendo decenas de historias de peripecias y trabas que ha sufrido la actividad que le da vida a nuestra región.

Sorprendió el relato de un señor de Saguier, que escapó de una inundación “hace 35 años. Nos fuimos a pie, por la vía, las nenas eran chicas, a Rafaela. Sabíamos que la cosa nunca iba a cambiar” y se quedó a vivir en nuestra ciudad a pesar de mantener su explotación en la zona.

“No sabemos cuándo vamos a volver a tener ingresos” explicó compungida una productora cuyo campo linda con la ruta y ofrece un panorama desesperante: donde había cultivos hay decenas de patos. Un poco más allá, subiendo por la Ruta 13, el tambo. “Sacan el agua de la fosa para ordeñar y al rato está llena de nuevo” siguió relatando.

Y a su vez el registro de las comunicaciones intentadas con diferentes políticos, que por ahora no aparecen por la zona. Algunos ni siquiera responden, otros aluden haber sido también perjudicados y hasta sentirse solos. En cualquier caso una respuesta del tipo "no tenemos idea qué hacer sería un avance para nosotros, allí entenderíamos que hay que empezar otra vez de cero” reflexionó un baqueano de bermudas y zapatillas, con las piernas lastimadas de tanto forcejear en el barro.

“Me quedó un poco de rollo, pero me estoy quedando sin. No sé qué le voy a dar de comer a las pocas vacas que me guardé, para que le den de comer a los terneros. Las otras las mandé a San Justo” contó alguien que sabe de Marini, donde “no quedó nada. Por ahora salvaron al pueblo, pero los tambos desaparecieron”, completó.

Historias por doquier, crónicas que grafican las consecuencias de la falta de previsión, de gestión, de visión a mediano plazo, de políticas consensuadas, de consideración para con los pueblos y el campo. Claro, al fin y al cabo, son unos pocos votos.

Fuente: La Opinión. Nota de Gonzalo Rodríguez