¡La prueba de que entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro pasa algo!

Hace unas semanas la periodista Yanina Latorre aseguró que la actriz Jimena Barón y el tenista Juan Martín del Potro habían tenido un fogoso encuentro en un baño, algo que ella negó por completo.

Pero cada vez son más quienes aseguran que entre Jimena y Juan Martín pasa algo, y a las versiones de Latorre ahora se suman las de su colega Ángel de Brito, quien asegura que hay pruebas de que entre Barón y Del Potro pasan cosas.

Según De Brito, Juan Martín del Potro pasó a buscar a Jimena Barón por el Aeropuerto de Mar del Plata y ese fue el inicio de una estadía apasionada de los dos juntos. Muchos sostienen que las fotos están a punto de salir a la luz.

“Recién @delpotrojuan pasó a buscar a @baronjimena por el aeropuerto de MDQ. El romance del verano. Chau @maluma”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Y Jimena Barón le respondió: “Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebé”.

¿Será…? Mmm…