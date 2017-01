China prohibirá por ley usar electrochoques para curar la "adicción" a Internet

Podría ser una noticia de hace 50 años: un gobierno busca prohibir la "terapia" con electrochoque. Pero no, es algo actual. En China publicaron un borrador de una ley para evitar que usen descargas eléctricas para "curar" la adicción a Internet.

La normativa legal también estipula que organizaciones o individuos no podrán forzar a menores a participar en este tipo de tratamiento, que utiliza la aplicación de descargas eléctricas, ni tampoco se podrán cometer abusos en estas controvertidas curas.

El borrador se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía esta semana para recoger sugerencias entre la opinión pública y aún deberá ser revisado y aprobado -presumiblemente por la Asamblea Nacional Popular, máximo órgano legislativo- antes de que pueda entrar en vigor.

El uso de descargas eléctricas en la cura de la adicción a Internet comenzó a aplicarse en algunos centros de China en la década pasada, aunque no se demostró clínicamente la existencia de esa enfermedad ni la efectividad de la terapia, que se teme que tenga graves efectos secundarios tanto mentales como físicos. Ya en 2009, el entonces Ministerio de Salud chino -ahora reconvertido en Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar- estipuló que la terapia de electrochoques no tenía base médica, lo que no impidió que miles de niños en el país fueran internados en los más de 250 campos de rehabilitación de este tipo. La nueva ley también plantea establecer un tiempo máximo de uso de computadoras en cibercafés, algo que muchos padres chinos consideran necesario en un país donde se han dado casos de jóvenes que han fallecido después de pasar decenas de horas, a veces incluso días, jugando sin parar