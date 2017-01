Perdió 67 kilos con la ayuda de un truco y hoy es entrenadora y modelo

lA os 21 años, la danesa Mathilde Broberg puede decir que está recuperada y feliz. Pero hace 3 años, se encontraba en su peor momento: cuando se subió a una montaña rusa y se dio cuenta de que no podía abrocharse el cinturón de seguridad de su asiento por los 121 kilos que pesaba, entendió que tenía que cambiar.

Además de entrenar regularmente, aproximadamente 3 veces a la semana, comenzó a cuidarse con las comidas y dejó atrás las 3.500 calorías que comía todos los días. Además, empezó a comer con una cuchara de té: "Decidí que ya no comería montañas de comida. Sólo como un plato y siempre utilizo cuchara de té, así me lleva más tiempo comer y no me atraganto con los alimentos".

Pero una vez que llegó a los 54 kilos, los sobrantes de piel la seguían atormentando por eso, pidió un préstamo del gobierno danés de 10.000 euros para lograr hacerse una lipoaspiración.

Hoy, maneja una cuenta de Instagram en la que sube sus fotos inspiradoras y muestra cómo fue su impactante cambio, sus avances y sus recetas fit. Además, trabaja como entrenadora profesional y modelo. ¡Un ejemplo!