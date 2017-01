Reclamos por la inacción de los gobernantes

Si bien no llovió en los últimos 4 días la situación hídrica del departamento Castellanos no varió demasiado. El corredor de la Ruta Provincial N° 70 continúa complicado, entre colapsos y anegamientos, la napa freática no cede y la humedad no permite que el agua evapore naturalmente.

Este panorama se ve agravado por los pronósticos del tiempo y un verano que no llega al mes de vida y que, obviamente, tendrá varias lluvias más hasta que las temperaturas comiencen a bajar.

Debido a esta problemática que está embistiendo con unidades productivas y está afectando además los sectores urbanos, vecinos de la zona decidieron manifestarse para encontrar eco en las autoridades.

La propuesta es marchar hasta el cruce de las rutas 70 y 13, en los ingresos a Presidente Roca, para reclamar por las obras que no se realizaron y discutir que van a hacer con el agua del sector urbano y rural. Desde Federación Agraria Argentina, delegación Roca, se cursó la invitación a todos los productores y se invita a la ciudadanía en general.

La gente está indignada y expresa su bronca contra las autoridades provinciales y nacionales. Sirvió como ejemplo del sentir del pueblo de Roca, por ejemplo, la carta de lectores de la Sra. Patricia Schätzle Gajdosik, que publicamos en nuestra edición del pasado martes. Con título “La inoperancia pública” la productora explicó, con lujo de detalles, los trámites realizados para gestionar obras que eviten o ayuden a paliar las inundaciones de la zona ante precipitaciones intensas, que finalmente no llegaron a buen puerto por las trabas gubernamentales.



CARSFE RECLAMA

A LA NACION



Las distintas entidades agropecuarias continúan realizando pidiendo a los gobiernos provincial y nacional medida que les permitan sobrellevar el momento aciago que viven los productores santafesinos. En este sentido ayer Francisco Mayoraz, vocal de CARSFE, hizo declaraciones a Radio LT 10 donde informó que el lunes se reunirán en Buenos Aires con Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustria de la Nación.

El productor expresó que “el lunes vamos a reunirnos con el gobernador para plantearle la dura situación que están viviendo los productores y los cascos urbanos afectados por la crisis hídrica. Es probable que también esté el ministro Buryaile. Queremos empezar a trabajar en forma conjunta en obras de infraestructura. Sabemos que estas obras llevan tiempo pero hay que comenzar a gestionarlas”.

Además, Francisco Mayoraz agregó que “hace falta una ayuda importante de la Nación para las obras que necesitamos. La Nación no debe olvidar todo lo que aporta la producción santafesina al fisco central”.

Consultado sobre si la sojización tiene responsabilidad en las crisis hídricas, el vocal de CARSFE señaló que “siempre es bueno hacer autocrítica. Ahora, no se olviden que el gobierno nacional que tuvimos durante una década nos llevó a producir cada vez más soja porque era lo único rentable”.

Finalmente, Francisco Mayoraz remarcó que “la Nación tiene que trabajar con las distintas provincias para regular el manejo hídrico. No puede ser que una provincia vuelque rápidamente el agua a otra que está más abajo”.

Fuente: La Opinión