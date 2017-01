Caso Arribas: La UIF subrayó que no informa sobre alertas hasta terminar las investigaciones

Según publicó hoy el diario La Nación, a mediados de 2016 llegó a la UIF una alerta desde el exterior por cinco transferencias de dinero que uno de los operadores de las coimas de Odebrecht, Leonardo Meirelles, hizo en 2013 a una cuenta suiza del titular de la AFI y la unidad antilavado argentina no lo informó a la Justicia.



"En función de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse", se informó en el comunicado, que invocó el artículo 22 de la Ley 25.246, que marca que los empleados de la unidad deben guardar secreto sobre las investigaciones.



En el texto que difundió la UIF, se consideró "oportuno" subrayar que, por el artículo 19 de la ley 25.246, "sólo cuando la UIF hubiese agotado el análisis de una operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la ley, es cuando debe poner los mismos en conocimiento del Ministerio Publico Fiscal".



"Sacar conclusiones sobre lo que pudo haber recibido, hecho, o dejado de hacer la UIF resulta irresponsable y la ansiedad de un medio de comunicación por conseguir impacto con sus denuncias no debe interferir en las investigaciones profesionales y técnicas que realizan las agencias de control con apego a la legalidad", reprochó el organismo.



La UIF cargó además contra la administración kirchnerista de esa unidad, que encabezaba José Sbattella. "Las prácticas poco profesionales de este organismo en el pasado minaron la confianza de sus fuentes locales e internacionales, elemento central para su correcto funcionamiento, que esta nueva gestión está logrando restituir respetando el apego incondicional a la legalidad", se criticó en el último párrafo del comunicado.



Esta mañana continuaron las repercusiones por la transferencia de 594.518 dólares a una cuenta de Arribas de parte de Meirelles, en septiembre de 2013 y días después de que hubiera adquirido impulso la obra del soterramiento del tren Sarmiento, a cargo de Odebrecht.



El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, subrayó que el titular de la AFI "se puso a disposición de la Justicia" al ser consultado por la prensa tras el acto por el inicio de obras del Paseo del Bajo en el que estuvo acompañado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.



Por su parte, Juan Manuel López, el abogado de la diputada Elisa Carrió, que ayer presentó una denuncia contra Arribas por el caso, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia que el titular de la AFI, "más allá de que dé las explicaciones públicas, tendría que darlas en la justicia".



La acusación de Carrió no es la única que se realizó tras la publicación del artículo en La Nación, que denunciaba las transferencias a Arribas. El jefe del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde, sumó un planteo judicial a la trama.



"Hoy presentamos una denuncia penal contra Arribas. Tiene que explicar ese dinero. Es un problema para el Gobierno", evaluó el diputado.



"Por datos que tenemos, los 600.000 dólares aún están en su cuenta", afirmó Recalde, quien además aseguró que "los antecedentes de Arribas para ocupar la AFI no eran los indicados".

