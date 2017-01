Paris Jackson, indignada con la caracterización de Joseph Fiennes como su padre

Cuando hace poco menos de un año se anunció que el actor británico Joseph Fiennes - quien saltó a la fama con su protagónico en Shakespeare apasionado - iba a interpretar a Michael Jackson en una serie, las críticas no tardaron en llegar. Sin embargo, hasta que no se dio a conocer el trailer que la polémica no había alcanzado la magnitud que tiene actualmente.

Fiennes forma parte de un episodio de Urban Myths, un especial de Sky Arts que aborda, en tono de parodia, diferentes mitos urbanos de la política y la cultura, poniendo el foco en figuras que van desde Adolf Hitler (Iwan Rheon) hasta Bob Dylan (Eddie Marsan). En el caso del rey del pop, la comedia de media hora restringe el campo y muestra cómo pudo haber sido ese supuesto road trip que Michael y sus amigos, los actores Elizabeth Taylor y Marlon Brando, emprendieron el 11 de septiembre de 2001, tras escuchar sobre los atentados en el World Trade Center.

La reacción de Paris Jackson

Al ser consultada en Twitter sobre las primeras imágenes del especial, Paris , la hija de Michael, fue lapidaria: "Me enoja que intencionalmente hayan querido insultar no solo a mi padre sino también a mi madrina Liz (...) ¿dónde está el respeto? Ellos trabajaron con sangre, sudor y lágrimas por años para dejar profundos y excepcionales legados. Da vergüenza la interpretación", escribió Paris para luego destrozar a Fiennes: "Me siento ofendida, honestamente me dan ganas de vomitar, mi padre siempre hizo hincapié en lo mucho que lo enorgullecían sus raíces, nunca hubiese querido esto".