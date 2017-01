Enterate qué hace Lucía Celasco para mantener ASÍ su figura

Lucía Celasco (23) se refugia con su novio Joaquín Rozas (28) en la isla caribeña de St. Barth. Y aunque ella no hace alarde de su lujoso descanso, distintas revistas locales retrataron esta semana su estadía. Para la nueva edición de Caras, la it girl se animó a un divertido ping-pong de preguntas y respuestas que nos sirvió para conocerla un poco más, ¡chequealo!

Caras: ¿Tips de belleza?

Lucía: Me cuido la piel del sol y el pelo con baños de crema. No hago ningún tipo de dieta pero sí me gusta hacer gimnasia dos veces por semana.

C: ¿Qué accesorio/prenda es la que más espacio ocupa en su vestidor?

L: Remeras y zapatos.

C: ¿Sus ineludibles en un viaje?

L: Una buena compañía, un libro y una valija.

C: ¿Un hobby irremplazable?

L: ¡Mirar series!

C: ¿Qué consejo de Kika (Susana Giménez) guarda como un tesoro?

L: Hacer lo que a uno le haga feliz. Ella siempre me inspira a jugarme por lo que amo.