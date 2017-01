Se la creyó? Barby Silenzi confesó que El Polaco “le clavó el visto”

El Polaco y Barby Silenzi vivieron un 2016 inolvidable luego de acceder a la final del Bailando por un sueño. La temporada hizo que tomaran rumbos distintos y, según una revelación de la bailarina, la relación no estaría en su mejor momento.

Por sus bailes en la pista del Bailando daba la sensación que El Polaco y Barby Silenzi irradiaban una química formidable, pero el tiempo pasó y él parece haber dejado atrás a su compañera.

A la Bailarina le preguntaron por la posible relación entre El Polaco y Silvina Luna (colegas en Abracadabra) y ella respondió con buena onda: “Está buenísimo. No me pone celosa. Nosotros somos solteros y cada uno hace su vida. Él está en Córdoba y yo estoy acá…”.

Las versiones que indicaban que entre El Polaco y Barby pasaba algo más por fuera de la pista se vinieron abajo cuando a ella le consultaron por su compañero: “Hace un montón que no hablo con El Polaco. Así que no sé nada de su vida. La última vez que le mandé un mensaje no me lo contestó…”.