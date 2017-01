Se presentó Verano Juntos, una variada programación de actividades recreativas

Están involucradas en la organización la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Gestión y Participación, la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Comunicación Pública. En tal sentido, a la propuesta habitual de verano que se venía haciendo año tras año, se agregan nuevas propuestas, con lo cual la agenda resulta más rica e integral.



La programación incluye ciclos ya reconocidos y apreciados por la comunidad, como Conciertos Íntimos, Música en Carcabuey, Cine en los Barrios, Viernes de Verano y Varieté, Taco Punta Pie, Rock sin Río y los Carnavales Rafaelinos. Pero también se agregan propuestas novedosas, como Cuentos bajo el Árbol, Aventuras en el Bosquecito, y encuentros como Pic-Nic Urbano, Fusión Urbana, Fin de Finde, una bicicleteada, entre otros.



Deben sumarse a lo anterior el programa Ciclovida (Ritmos Latinos, Zumba), y también se incluirá un encuentro recreativo en el marco de la inauguración del Parque Balneario Municipal.



Se trata de una agenda inclusiva de todas las edades: niños, jóvenes y adultos. Abarca, asimismo, un amplio espectro de gustos y preferencias.



La entrada es libre y gratuita para todas las actividades, y para casi todas ellas están previstos lugares alternativos en caso de mal tiempo.



La programación completa puede consultarse en programas impresos para tal fin, que se distribuyeron durante la presentación y asimismo estarán disponibles en dependencias municipales, como así también en la página web del municipio, en la App Rafaela Ciudad y en las redes sociales de la Municipalidad.



El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; la subsecretaria de Gestión y Participación, María Julia Davinino; y la subsecretaria de Comunicación Pública, Tatiana Santori, brindaron precisiones sobre las actividades, información que se complementó con la proyección de un video.



No se trata de una agenda de eventos, sino de encuentros,en los que grupos de amigos y familias podrán disfrutar de los espacios públicos de la ciudad, manifestaron los funcionarios.



Asimismo, resaltaron que la programación fue pensada desde una mirada integral, que brinda un amplio espectro de opciones para aprovechar el verano en nuestra ciudad, en el contexto de las vacaciones escolares y ante la realidad de que muchas familias no pueden ir a veranear a otros destinos.



Además, destacaron el uso de la recientemente remodelada avenida Aristóbulo del Valle, donde se realizará uno de los encuentros, y la próxima inauguración del Parque Balneario, que también se incluye en la agenda, y es otra de las obras votadas por los ciudadanos en el marco del Presupuesto Ciudadano Urbano de Gestión Participativa.



Por otra parte, hicieron referencia a las grandes complicaciones que causaron las tormentas con las que comenzó 2017, que dañaron muchas propiedades y afectaron a casi todos los espacios públicos. En ese sentido, mencionaron que se están refaccionando para poder desarrollarse en ellos estas actividades, y volver a ser disfrutados por los rafaelinos.





Conductor designado



Además de Verano Juntos, también se presentó en la oportunidad la campaña 2017 de Conductor Designado.



Se trata de un programa que año a año replica el municipio en los diferentes bares y boliches de la ciudad con el objetivo fundamental de trabajar en el cuidado de la vida de los jóvenes de la ciudad.



Esta propuesta premia las conductas saludables, en especial, el no conducir si se consume alcohol, y desarrolla acciones de concientización en los lugares y el momentos de mayor consumo.