Esperan una emisión entre 5 y 10 años a tasas abajo del 7%

Hacienda anunció ayer los bancos colocadores y aclaró que la emisión será en dólares. Estimó que se colocarán u$s 5000 millones. En el mercado insisten en que la estabilización del bono americano es clave y crea una ventana de oportunidad

La Argentina se apresta para salir a emitir nuevamente en los mercados internacionales. En el último comunicado oficial se supo que la emisión será en dólares y por tramos aunque no se explicitó monto, plazo ni tasa. El mercado especula que se buscará acceder a entre u$s 5.000 y u$s 15.000 millones y cree que lo más lógico sería que se emita con un plazo de entre 5 a 10 años ya que dentro de ese horizonte es posible colocar a tasas menores a 7%.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo definió ayer la selección de los bancos colocadores en el mercado internacional que participarán de la emisión de bonos. Se trata de los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan. También señaló que se están explorando otros financiamientos alternativos a la colocación de bonos, con lo que estima que la emisión será de unos u$s 5.000 millones.

La Argentina sigue siendo una historia atractiva para los inversores en un mundo de rendimiento muy bajos y la tasa de 10 años del bono americano le ha permitido a la gestión de Macri encontrar una ventana de oportunidad, ya que retrocedió 30 puntos básicos en las últimas dos semanas, luego de registrar un avance impresionante desde 1.8% hasta 2.6% desde la victoria electoral de Trump. La baja de la tasa le ha convenido a toda la curva argentina y en promedio Luis Caputo, el ministro de Hacienda, se ahorró 35bp mas una baja de spread de 40 puntos por la suba de precio.

Desde la mesa de dinero de un banco internacional sostienen que el Gobierno viene jugando muy bien toda la estrategia de emisión al no dar información detallada. "La especulación de que el Gobierno se encuentra acelerando contactos con bancos para captar dinero habla bien del timming respecto de la emisión", aseguran.

También insisten en que la tasa americana a 10 años juega un rol fundamental en este proceso de emisión ya que se ha calmado en las últimas semanas pero que será un factor clave para los bonos argentinos en el futuro.

Si bien se supo a última hora de ayer que se emitirá en dólares, desde los bancos internacionales sostienen que hace falta una emisión en pesos más sólida sobre todo si la Argentina entra al segmento emergente. Una buena emisión a nivel local consolidaría al mercado local de cara al upgrade, explican.

Para el economista Fernando Marull se deberían buscar plazos menores a 10 años. Respecto a las tasas, considera que para colocaciones a 3 años rondaría en el orden del 4,4%, para 5 años debería acercarse al 5,5% y para 10 años de duration se aproximaría a 7.10%, todo ello en base a lo que muestra la curva de bonos argentinos en dólares actualmente.

"Para plazos a 10 años estaríamos debajo de la curva y si el Gobierno quisiese colocar barato deberían poner plazos menores de 10 años. A 7 años no van a emitir ya que en ese mismo vencimiento está el Bonar 2024. Hoy en día la parte más atractiva para emitir se ubica en la parte más corta de la curva de entre 3 y 10 años".

Gustavo Neffa de Research for Traders coincide al considerar que para la emisión a 10 años, la tasa rondaría en el 6,75% mientras que para plazos de 3 años debería ser de 3,3% y para 6 años del 4,1%.

Actualmente, el bono a 2 años con vencimiento a 2019 rinde un 2.8% en dólares, el que muestra un vencimiento a 2021 presenta una Tir de 5%, mientras que el Bonar 2026 tiene una yield de 6.65%, siendo el más largo de Argentina el Bonar 2046 con tasas del 7.32%.

Fuente: Cronista