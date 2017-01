Flor Vigna y su difícil camino a la fama: "Me decían fea y que no tenía lolas"

Este fue un año increíble para ella, la bailarina que ganó fama en Combate y fue la ganadora del Bailando 2016 como partenaire de Pedro Alfonso. La revista Caras publicó una entrevista con la blonda que confesó que triunfar no fue nada fácil.

"En algún momento me dijeron que no servía para esto y que me dedicara a otra cosa. También hubo rechazos mucho más duros en los que llegaron a decirme que no me aceptaban porque era fea y me faltaban gomas", recuerda Vigna, cuando fue consultada acerca de si tuvo que ir a muchos castings para llegar a donde llegó.

Sin embargo, las críticas a su aspecto, aunque le dolieron, no la frenaron: "Nunca me operé por esta visión sobre mi aspecto. Me siento más libre así como soy, si necesito un poco más de lola, me pongo un push up y listo", reveló.

Además contó que cuando decidió teñirse de rubia, le dijeron "Mirá que vos no sos Ingrid Grudke", pero que eso la hizo crecer.

Lejos de esos momentos difíciles, hoy Florencia disfruta su verano en Carlos Paz, donde es parte del elenco de Abracadabra, con Freddy Villareal, Iliana Calabró y el Bicho Gomez.